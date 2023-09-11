Сводка происшествий ⟩ Штраф за георгиевскую ленту, поножовщина в Пыхья-Таллинне, нападение 90-летнего, кража трусов

8 сентября в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина угрожал другому ножом. К моменту прибытия полиции угрожавший уже покинул место происшествия, однако после был обнаружен у себя дома, где был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

9 сентября 41-летний мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из похожего на оружие предмета на улице Харидузе в Йыхви, вызвав страх у находившегося рядом человека. Мужчину задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Мошенничество

8 сентября в полицию поступило сообщение, что 7 сентября жительнице Ляэнемаа позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что с ее банковского счета сняты деньги и на ее имя оформлен кредит. Используя программу Anydesk, звонивший получил доступ к данным женщины и оформил на ее имя кредит. Кредит был переведен со счета женщины на счет третьего лица. В общей сложности в результате мошенничества был причинен материальный ущерб на сумму около 2 300 евро.

Кража

10 сентября на Петербури-теэ в Ласнамяэ был украден электровелосипед. Ущерб составляет 1 780 евро.

10 сентября в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина украл из магазина на улице Папинийду в Пярну трусы, два аккумулятора, зарядное устройство, алкоголь и другие вещи. Мужчина был задержан охраной и передан полиции. Ущерб от кражи составил около 270 евро.