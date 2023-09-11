Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий сообщил о нападении 90-летнего мужчины на 73-летнюю женщину, поножовщине в Пыхья-Таллинне, штрафе на погранпункте за георгиевскую ленту, а также о краже трусов. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об упавшей линии электропередачи и о предотвращенном возгорании, вызванным старым зарядным устройством для телефона.
Сводка происшествий ⟩ Штраф за георгиевскую ленту, поножовщина в Пыхья-Таллинне, нападение 90-летнего, кража трусов
Насилие
8 сентября поступило сообщение, что на улице Копли в Пыхья-Таллинне 36-летний мужчина нанес ножевые ранения 31-летнему мужчине и 32-летней женщине.
8 сентября на улице Туви в Кесклинне 46-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу, 31-летнюю женщину.
9 сентября поступило сообщение о нападении на 27-летнего мужчину на улице Сикупилли в Ласнамяэ. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
9 сентября поступило сообщение, что в квартире на улице Ретке в Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 31-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему 35-летнему сожителю. Мужчина был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
9 сентября в полицию поступило сообщение, что на улице Кооли в поселке Тоотси волости Пыхья-Пярнумаа двое неизвестных мужчин избили 37-летнего человека, нанеся ему телесные повреждения. Пострадавшему была оказана первая помощь врачами скорой помощи.
9 сентября в полицию поступило сообщение, что на автобусной остановке на улице Пикк в Пярну неизвестный молодой человек бросил камень в лицо и руку 39-летнего. Пострадавший получил травмы, и медики оказали ему необходимую помощь.
10 сентября в полицию поступило сообщение, что в Пыльва 45-летняя женщина подверглась нападению со стороны своего 44-летнего пьяного бывшего мужа. Нападавший был задержан на месте по подозрению в совершении преступления.
9 сентября в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве 90-летний мужчина в ходе конфликта в жилом доме напал на знакомую ему 73-летнюю женщину.
8 сентября в Валгаском уезде 34-летний мужчина напал с ножом на 43-летнего во время совместного распития спиртных напитков. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого, а пострадавшему была оказана первая помощь машиной скорой помощи. В стационарном лечении пострадавший не нуждался.
8 сентября в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина угрожал другому ножом. К моменту прибытия полиции угрожавший уже покинул место происшествия, однако после был обнаружен у себя дома, где был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
9 сентября 41-летний мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из похожего на оружие предмета на улице Харидузе в Йыхви, вызвав страх у находившегося рядом человека. Мужчину задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
8 сентября в полицию поступило сообщение, что 7 сентября жительнице Ляэнемаа позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что с ее банковского счета сняты деньги и на ее имя оформлен кредит. Используя программу Anydesk, звонивший получил доступ к данным женщины и оформил на ее имя кредит. Кредит был переведен со счета женщины на счет третьего лица. В общей сложности в результате мошенничества был причинен материальный ущерб на сумму около 2 300 евро.
Кража
10 сентября на Петербури-теэ в Ласнамяэ был украден электровелосипед. Ущерб составляет 1 780 евро.
10 сентября в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина украл из магазина на улице Папинийду в Пярну трусы, два аккумулятора, зарядное устройство, алкоголь и другие вещи. Мужчина был задержан охраной и передан полиции. Ущерб от кражи составил около 270 евро.
10 сентября в полицию поступило сообщение, что с автомойки на улице Техазе в Тарту были похищены инвентарь и наличные деньги. Общий ущерб составил 3 000 евро. Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства происшествия выясняются.
8 сентября в полицию поступила информация, что на проспекте Выйду в Нарве бывший муж 27-летней женщины украл ее ноутбук. Общая сумма ущерба составила 1 600 евро.
В полицию поступила информация, что в период с 7 по 10 сентября во дворе потерпевшего в деревне Пыдрузе (Ляэне-Вирумаа) был угнан мотоцикл Honda CBR 1000. Общий ущерб составил 1 400 евро. Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в ходе уголовного разбирательства.
Безопасность на границе
В минувшие выходные на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию четырех граждан Российской Федерации, одного гражданина Украины, одного гражданина Киргизии и одного гражданина Таджикистана.
8 сентября на юго-восточный пункт пропуска прибыл гражданин Молдовы, среди вещей которого при таможенном досмотре были обнаружены части запрещенного гражданского огнестрельного оружия. Полицейские составили на него протокол о правонарушении, в результате чего запрещенные предметы были изъяты. После процессуальных действий мужчина продолжил путь в Эстонию.
9 сентября на эстонско-российском пограничном переходе в пункте пропуска Саатсе было обнаружено незаконное пересечение границы двумя гражданами Эстонии. Они были задержаны. В ходе расследования выяснилось, что границу они пересекли непреднамеренно. Им было объяснено, что нахождение на пограничном переходе запрещено, и они были оштрафованы на 80 евро.
В ночь на 11 сентября пограничники обнаружили незаконное пересечение временного пограничного перехода в волости Сетомаа в Вырумаа. Мужчины, представившиеся гражданами Таджикистана, были задержаны в сельской местности и доставлены на пограничный кордон для проведения первоначальных процессуальных действий.
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Канады, девять - России, одного - Сербии, четырех - Украины, двух - Узбекистана, одного - Киргизии, одного - Грузии, одного - Таджикистана, одного - Великобритании, одного - Чили и 28 - Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
9 сентября в деревне Яама, Ида-Вирумаа, при осмотре водного судна выяснилось, что у водителя нет соответствующего водительского удостоверения. Водитель был оштрафован на 180 евро.
10 сентября в пункт пропуска «Нарва-1» прибыл гражданин Российской Федерации, находившийся на территории Шенгенской зоны без законных оснований в течение трех дней, два из которых он провел в Эстонии. После проведенных процедур ему было отказано во въезде на территорию Шенгенской зоны сроком на 3 года и наложен штраф в размере 300 евро, после чего он уехал в Россию.
10 сентября на пограничный пункт «Нарва-1» прибыла эстонская легковая машина с георгиевской лентой. Водитель был оштрафован на 400 евро.
Пожар
10 сентября в 9:34 над торфяными полями в деревне Пяйте волости Тойла был замечен дым. Спасатели обнаружили возгорание торфа площадью 3 квадратных метра, которое удалось потушить.
8 сентября в 21:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ристику в Пыхья-Таллинне на дорогу упала линия электропередачи. Спасатели Лиллекюла в 22:03 убрали опасный провод с помощью подъемной лестницы.
9 сентября в 06:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице К. Кярбери в Ласнамяэ человек почувствовал сильный запах гари снаружи дома. Выглянув в окно, информатор не увидел ни огня, ни дыма. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что источником запаха является сгоревшее в соседней квартире старое зарядное устройство для телефона. Угроза была устранена, а квартира проверена с помощью тепловизора.
9 сентября в 19:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дне бумажного бункера мусороперерабатывающего завода на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ горит спрессованная бумага. На вызов ответили с большой силой, и прибыли спасатели из пяти разных команд. К счастью, пожар быстро удалось взять под контроль, и к 19:59 пожар был полностью потушен. В работах по тушению помогала собственная тяжелая техника мусороперерабатывающего завода.