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Рейнсалу: если Каллас уйдет в отставку, мы прекратим обструкцию

Тарво Мадсен
, журналист
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Фото: Pilt videost

Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу в первый день осенней сессии Рийгикогу заявил, что партия готова прекратить обструкцию, если премьер-министр Кая Каллас уйдет в отставку.

«Мое послание - это послание со стороны "Отечества": мы протестуем против того, что Кая Каллас до сих пор не ушла в отставку. Ни один парламент ни в одной стране не промолчал бы, если лидер страны ведет семейный бизнес с врагом во время войны. Жаль, что сама премьер-министр и окружающий его политический альянс не пришли к этому пониманию. Продолжение деятельности Каллас нецелесообразно, это не соответствует интересам Эстонии ни внутри, ни за ее пределами», - сказал Рейнсалу в интервью Postimees.

Рейнсалу заверил, что если Каллас уйдет в отставку, то «Отечество» прекратит обструкцию. «Я искал решение [проблемы обструкции] еще в августе, до того, как разразился скандал вокруг Каи Каллас. Я предложил провести встречу всех председателей партии, - сказал Рейнсалу, добавив, что именно Каллас просила о такой встрече. - Она убегает от обсуждения с лидерами партий. Это означает, что она убегает от демократии».

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