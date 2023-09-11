Рейнсалу: если Каллас уйдет в отставку, мы прекратим обструкцию

«Мое послание - это послание со стороны "Отечества": мы протестуем против того, что Кая Каллас до сих пор не ушла в отставку. Ни один парламент ни в одной стране не промолчал бы, если лидер страны ведет семейный бизнес с врагом во время войны. Жаль, что сама премьер-министр и окружающий его политический альянс не пришли к этому пониманию. Продолжение деятельности Каллас нецелесообразно, это не соответствует интересам Эстонии ни внутри, ни за ее пределами», - сказал Рейнсалу в интервью Postimees.