ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония заключила крупнейшую в своей истории сделку в оборонной сфере

Эстония и Латвия в понедельник на встрече министров обороны Эстонии, Латвии и Германии вблизи Нюрнберга подписали договор о покупке систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у германского оборонного предприятия Diehl Defence.
Сделка стоимостью около 400 миллионов евро является крупнейшей на данной момент сделкой в оборонной сфере в истории Эстонии. После приобретения систем заметно повысится безопасность воздушного пространства Эстонии и Латвии, что обеспечит защиту людей, а также гражданской и военной инфраструктуры.
Система IRIS-T SLM предназначена для обороны против пилотируемых или беспилотных средств авиатранспорта, крылатых ракет, управляемых систем вооружения и баллистических ракет определенного типа, передал BNS пресс-секретарь Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK).