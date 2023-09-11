ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония заключила крупнейшую в своей истории сделку в оборонной сфере

Сделка стоимостью около 400 миллионов евро является крупнейшей на данной момент сделкой в оборонной сфере в истории Эстонии. После приобретения систем заметно повысится безопасность воздушного пространства Эстонии и Латвии, что обеспечит защиту людей, а также гражданской и военной инфраструктуры.