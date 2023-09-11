«Новости в 7» за 11 сентября: в студии — Михаил Кылварт, воинственная оппозиция, кулуары конгресса центристов, буфеты «лукового пути» и как мы тестировали новые продукты

Сегодня в выпуске:

- Новый парламентский сезон обещает стать крайне напряженным. Общественность протестует против автоналога, оппозиция требует отставки Каи Каллас и обещает продолжить обструкцию

- Центристская партия получила нового лидера. В какой обстановке проходили выборы председателя, чем были недовольны делегаты конгресса в Пайде и что определило победу Михаила Кылварта?

- Комментарий из первых уст: свежеизбранный председатель Центристской партии расскажет в студии «Новостей в семь» о планах и отношении к критике в свой адрес

- В Ида-Вирумаа в минувшую субботу прошёл традиционный день буфетов луковой дороги. Наш корреспондент в регионе посетил праздник и выяснил, почему выращивание причудского лука требует столько времени и внимания

- Мировые новости: более 2000 погибших при землетрясении в Марокко, извержение вулкана Килауэа на Гавайях и из аварийной АЭС «Фукусима» в океан слили около восьми тысяч тонн воды

- Наша корреспондент попробовала себя в роли тестировщика еды и узнала какие вкусные и полезные новинки появятся на прилавках супермаркетов уже этой осенью