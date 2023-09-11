Скандал вокруг Каи Каллас: центристы предлагают создать следственную комиссию

Следственной комиссии Рийгикогу предстоит выяснить, когда премьер-министр узнала о том, что фирма, доля в которой принадлежит ее супругу, ведет бизнес в России, когда и с чьей стороны последовало решение прекратить деятельность.

Кроме того, следственная комиссия должна будет выяснить, осуществляли ли связанные с супругом премьер-министра предприятия деятельность, противоречащую целям санкционной политики, и были ли органы безопасности осведомлены об этой деятельности и обращали ли они внимание премьер-министра на возможные сопутствующие риски.

Комиссия также должна выяснить, при каких обстоятельствах и на каких условиях премьер-министр предоставила фирме супруга кредит в размере 370 000 евро и были ли использованы полученные фирмой средства на развитие бизнеса в России и заработала ли премьер-министр проценты с предоставленного фирме супруга кредита.

По словам Танеля Кийка, комиссию необходимо создать в ускоренном порядке, так как Эстония уже в течение нескольких недель переживает правительственный кризис и кризис доверия к власти, а проходившие до сих пор заседания специальных комиссий не помогли прояснить ситуацию.

«Реакция общественности и различные исследования общественного мнения говорят о том, что жители Эстонии ждут от премьер-министра гораздо более внятных объяснений, а также, что глава правительства возьмет на себя политическую ответственность. К сожалению, до сих пор не получено исчерпывающих ответов на многие вопросы, это лишь усугубило кризис доверия к власти. Поэтому для выяснения обстоятельств дела призываем все парламентские партии поддержать создание специальной следственной комиссии», - сказал Кийк.