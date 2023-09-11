Еврокомиссия: одежду, которая надета на россиянине, пересекающем границу, конфисковывать не нужно

В связи с санкциями, введенными Европейским Союзом в отношении РФ за агрессию против Украины, граждане России не могут въезжать в Евросоюз на своем личном автомобиле, подтвердила Еврокомиссия на брифинге в понедельник, 11 сентября. В то же время к другим санкционным товарам на границе не будут относиться столь же строго, сказал DW официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри. «Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза».