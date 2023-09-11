После победы Кылварта из Центристской партии вышло уже более 30 человек

«Некоторые заявления действительно поступили. Это не массовый выход из партии, но некоторые люди действительно заявили об этом. Очень печально», - сказал Кылварт.

«Но я согласен, что в одиночку мне, конечно, не справиться, как и Танелю Кийку, но вдвоем мы справимся, я в этом уверен», - добавил Кылварт, говоря об объединении партии.

Кылварт назвал сторонников Кийка своими друзьями

Избранный новым председателем Центристской партии на внеочередном конгрессе в Пайде мэр Таллинна Михаил Кылварт заверил, что сторонники его соперника Танеля Кийка - его друзья, и попросил товарищей по партии дать ему время, чтобы проявить себя в качестве лидера партии.

По словам Кылварта, у них с Кийком была солидная конкуренция и Кийка ждет большое будущее. Кылварт отметил, что на конгрессе было много желавших видеть именно Кийка председателем партии, и все эти люди, по словам Кылварта, для него не только хорошие товарищи по партии, но и друзья.

Кылварт выразил надежду, что после прошедшего в воскресенье конгресса партия будет двигаться вперед сплоченной, и попросил товарищей по партии дать ему время, чтобы проявить себя в качестве лидера партии.