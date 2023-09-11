«Ну, они и ушли. Никого не заставляли, насколько я знаю. Угроз не было», - говорит мужчина. Из его знакомых на этих «выборах» не голосовал никто. Но, по его словам, о происходящем есть и другое мнение, например, у его пророссийских соседей. Открыто об этом в селе не говорят.

Елена из оккупированной части Херсонской области в день голосования спряталась так, что пришедшая в гости соседка не смогла до нее докричаться.

«Я мужу сказал, чтобы не открывал», - рассказала она Би-би-си. А еще на этих выходных женщина старалась не выходить в центр села, чтобы не попасть в кадр.

«Им надо было картинку показать, что много людей, что есть очереди. Может быть, в сельсовете они так кого-то и поснимали. Знаю от знакомой, которая ходила по селу с урнами, что после голосования бюллетени еще остались», - рассказывает Елена.

Иван (имя изменено) - из-под Мелитополя. Он принимал участие в так называемом «голосовании», как и другие члены его семьи.

«У них там просто не было выбора. Они были вынуждены», - говорит о поступке своего родственника Татьяна, которая недавно смогла уехать из оккупации, но поддерживает связь с семьей в Запорожской области.