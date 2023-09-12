Авангард - это модно ⟩ Таллиннский лекторий на русском языке поймал спрос на умные развлечения

«Интересно, что амазонки авангарда не конкурировали ни между собой, ни с художниками-мужчинами, – продолжает Ксения. – Конечно, такое спокойствие было связано с происхождением. Наталья Гончарова была дворянского рода, родилась в семье архитектора. У Любови Поповой отец был хозяином суконных фабрик. Александра Экстер родилась в семье чиновника, выросла в космополитичном Киеве и была замужем за адвокатом – у них дома был артистический салон. Надежда Удальцова была дочерью жандармского офицера и с детства занималась рисунком. О Зинаиде Серебряковой из рода Лансере я и не говорю, там знаменитости одни», - заключает автор предстоящей лекции свой обзор.

Ксения Ремезова на лекции об авангарде в апреле 2023. Фото: pogovorim.ee

Комментарий

«Лекторий я делаю для души и ради общения с интересными людьми»

Денис Калинкин, основатель лектория «Поговорим?»

Фото: личный архив

«Поговорим?» появился в 2020 году за две недели до ковида, после чего все встало на паузу. В какой-то момент мне начало казаться, что в Таллинне не хватает русскоязычного лектория в формате встреч с интересными людьми различных профессий, где можно говорить с ними о том, что им интересно.

Я подумал, что первое мероприятие должно быть символичным, лучше всего подойдет путешественник или космонавт. И так получилось, что я договорился с космонавтом Михаилом Корниенко, который провел в космосе 340 суток без перерыва и стал героем док-проекта «Год на орбите» (канал NaukaTV). На мероприятие 28 февраля 2020 года пришло больше 300 человек.

Во время ковида я делал только камерные мероприятия, а когда стало снова можно, решил все это перезагрузить. Повестка сейчас непростая, людям трудно, и собираться на такие беседы совершенно необходимо. У нас выступали журналист-фактчекер Илья Бер и режиссер Рома Либеров, недавно была лекция одного из учителей Ксении Ремезовой – историка искусства Романа Григорьева, специалиста по голландской гравюре. Все это пользовалось устойчивым спросом.