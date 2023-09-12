Авангард - это модно ⟩ Таллиннский лекторий на русском языке поймал спрос на умные развлечения

Весной этого года лекторий «Поговорим?» вызвал ажиотаж лекцией об искусстве авангарда и не сбавляет обороты. В трудные времена искусство – проверенный антидот, оно говорит с нами о главном и помогает разобраться с собой. В предстоящий четверг 14 сентября в 19 часов историк искусства Ксения Ремезова продолжит разговор об авангарде – на этот раз о женщинах, которые совершали революцию в искусстве наравне с мужчинами.
Ксения переехала в Таллинн в 2022 году. Она окончила факультет истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, написала книгу для подростков «Мчится поезд-авангард» и сделала множество выставок в качестве куратора. На лекции, которая состоится уже через два дня, Ксения расскажет о том, как и почему женщины в искусстве обретали голос и становились видимыми. Она считает, что это именно тот редкий случай, когда женские имена отражают все этапы становления большой традиции. Авангард был передовым также и в вопросах равноправия. Это очень важно и для нашего времени, когда консерватизм нередко спешит объявить, что прогресс проиграл.
Цепочка рукопожатий
Чтобы людей было битком, как на творческом вечере телезвезды, никто не мог ни гарантировать, ни даже ожидать. Провести встречу об искусстве авангарда на городской площадке решил в апреле 2023 года Денис Калинкин – основатель и организатор лектория «Поговорим?». Он зашел в Fotografiska на лекцию Ксении об Энди Уорхоле. Она утверждает, что это не герой ее романа, но грамотный искусствовед умеет рассказывать о поп-арте, даже если не занимается им всю свою сознательную жизнь.
На вопрос, как она оказалась в Fotografiska, Ксения отвечает, что это происходит по цепочке рукопожатий. Кто-то из фотомузея пришел на лекцию в рамках образовательной программы выставки «Возвращение. Художественное собрание Якова Рубинштейна» в музее Миккеля, услышал, пригласил и так далее. Это нормальный режим функционирования современных музеев: выставка – повод для ветвящихся событий. Искусство не просто присутствует и позволяет себя смотреть. Оно говорит с людьми через кураторскую концепцию, критиков и просветителей.
«Денис сказал мне, что арендует залы типа “Артис” или “Сыпрус”, - рассказывает Ксения. - Я заявила, что он сумасшедший, потому что я тут человек новый, и полный зал он точно не наберет. А он ответил, что надо попробовать. И поначалу мы хотели сделать о XX веке вообще, чтобы это было интересно хоть кому-нибудь. Я даже начала готовиться, а потом поняла, что я ведь все-таки специалист по авангарду. Я не смогу от бизона до Барбизона», - Ксения использует характерный жаргон историков искусства.
«От бизона до Барбизона» - крылатое выражение, подразумевающее чересчур широкий охват материала или темы. Под «бизоном» имеется в виду древнейшая наскальная живопись, в которой изображение бизона является одним из наиболее узнаваемых. «Барбизон» - название деревни в лесу Фонтенбло под Парижем, где с конца 1820-х годов селились художники, придумавшие работу на пленэре и ставшие в этой связи классиками французского реалистического пейзажа (Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Жан-Франсуа Милле и др.).
Тема первой лекции все равно была достаточно широка – авангард как таковой. Хотя по сравнению со «всем XX веком» это было очень специально. «Мы решили выбрать семь знаковых имен, среди которых есть локомотивы типа Малевича и Кандинского, их более или менее знают. Так получилась лекция “Скандал в квадрате”, на которую было продано 150 билетов», – на этих словах видно, что Ксения все еще немного удивлена. Разброс аудитории в возрасте был велик – взрослые люди от 25 до 65 плюс. Люди подходили и благодарили, что смогли увидеть работы, о которых только слышали.
Выбор женщин
«На лекции об авангарде меня спросили, кто мне больше всего нравится из тех, о ком я тогда рассказывала, - говорит Ксения. - Я назвала Ольгу Розанову и добавила, что о женщинах авангарда классно поговорить. Потому что это точно тот случай, когда «женщина» не равно «муза», когда это история о равенстве. Плюс к тем, кого я изучала раньше, я решила добавить кого-то еще. Наряду с Розановой и Натальей Гончаровой будет, например, рассказ о Вере Ермолаевой».
Вера Ермолаева (1893–1937) – ученица и соратница Казимира Малевича, работавшая в живописи и графике, много сделавшая для ранней советской книжной иллюстрации. В 1930-е годы входила в «группу живописно-пластического реализма», устраивавшую квартирные выставки. Арестована по доносу и расстреляна в лагере под Карагандой. Она относится не к «амазонкам авангарда» (как метко назвал женщин-коллег по ремеслу поэт-футурист Бенедикт Лившиц), а к «неизвестному авангарду», или «авангарду, остановленному на бегу». Так назывался знаменитый альбом 1989 года, с которого вновь ведет отсчет изучение искусства, запрещенного в советские годы.
Ксения говорит, что, помимо счастливого узнавания в глазах слушателей, очень хочется увидеть то удивление, которое вызывают неизвестные имена. Альтернативная история искусства – это всегда увлекательно, но и пугающе. Человек рассуждает так: я и обычной-то истории не знаю, какая еще альтернативная… Между тем, именно женская линия в авангарде – один из симптомов того, что в XX веке начинает резко меняться веками устоявшееся ремесло.
«Интересно, что амазонки авангарда не конкурировали ни между собой, ни с художниками-мужчинами, – продолжает Ксения. – Конечно, такое спокойствие было связано с происхождением. Наталья Гончарова была дворянского рода, родилась в семье архитектора. У Любови Поповой отец был хозяином суконных фабрик. Александра Экстер родилась в семье чиновника, выросла в космополитичном Киеве и была замужем за адвокатом – у них дома был артистический салон. Надежда Удальцова была дочерью жандармского офицера и с детства занималась рисунком. О Зинаиде Серебряковой из рода Лансере я и не говорю, там знаменитости одни», - заключает автор предстоящей лекции свой обзор.
Комментарий
«Лекторий я делаю для души и ради общения с интересными людьми»
Денис Калинкин, основатель лектория «Поговорим?»
«Поговорим?» появился в 2020 году за две недели до ковида, после чего все встало на паузу. В какой-то момент мне начало казаться, что в Таллинне не хватает русскоязычного лектория в формате встреч с интересными людьми различных профессий, где можно говорить с ними о том, что им интересно.
Я подумал, что первое мероприятие должно быть символичным, лучше всего подойдет путешественник или космонавт. И так получилось, что я договорился с космонавтом Михаилом Корниенко, который провел в космосе 340 суток без перерыва и стал героем док-проекта «Год на орбите» (канал NaukaTV). На мероприятие 28 февраля 2020 года пришло больше 300 человек.
Во время ковида я делал только камерные мероприятия, а когда стало снова можно, решил все это перезагрузить. Повестка сейчас непростая, людям трудно, и собираться на такие беседы совершенно необходимо. У нас выступали журналист-фактчекер Илья Бер и режиссер Рома Либеров, недавно была лекция одного из учителей Ксении Ремезовой – историка искусства Романа Григорьева, специалиста по голландской гравюре. Все это пользовалось устойчивым спросом.
Вы можете спросить меня вслед за другими: а что ты, Денис, знаешь такого, что столько людей ходит на твои мероприятия? Я просто энтузиаст и учусь на ходу. Другое дело, что я только по образованию компьютерный инженер, но какое-то время работал в проектах Европейской комиссии, где занимался организацией конференций. Потом лет десять - бизнес-девелопментом и настройкой различных торговых команд. Так что есть определенный опыт организации публичной деятельности. Наверное, это и помогает.