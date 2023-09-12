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Авангард - это модно ⟩ Таллиннский лекторий на русском языке поймал спрос на умные развлечения

Ян Левченко
, журналист
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Это лекция об искусстве авангарда весной 2023 года.
Это лекция об искусстве авангарда весной 2023 года. Фото: pogovorim.ee

Весной этого года лекторий «Поговорим?» вызвал ажиотаж лекцией об искусстве авангарда и не сбавляет обороты. В трудные времена искусство – проверенный антидот, оно говорит с нами о главном и помогает разобраться с собой. В предстоящий четверг 14 сентября в 19 часов историк искусства Ксения Ремезова продолжит разговор об авангарде – на этот раз о женщинах, которые совершали революцию в искусстве наравне с мужчинами.

Ксения переехала в Таллинн в 2022 году. Она окончила факультет истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, написала книгу для подростков «Мчится поезд-авангард» и сделала множество выставок в качестве куратора. На лекции, которая состоится уже через два дня, Ксения расскажет о том, как и почему женщины в искусстве обретали голос и становились видимыми. Она считает, что это именно тот редкий случай, когда женские имена отражают все этапы становления большой традиции. Авангард был передовым также и в вопросах равноправия. Это очень важно и для нашего времени, когда консерватизм нередко спешит объявить, что прогресс проиграл.

Ксения Ремезова среди своих и чужих книг об авангарде.
Ксения Ремезова среди своих и чужих книг об авангарде. Фото: Яна Герц

Цепочка рукопожатий

Чтобы людей было битком, как на творческом вечере телезвезды, никто не мог ни гарантировать, ни даже ожидать. Провести встречу об искусстве авангарда на городской площадке решил в апреле 2023 года Денис Калинкин – основатель и организатор лектория «Поговорим?». Он зашел в Fotografiska на лекцию Ксении об Энди Уорхоле. Она утверждает, что это не герой ее романа, но грамотный искусствовед умеет рассказывать о поп-арте, даже если не занимается им всю свою сознательную жизнь.

Денис Калинкин и Ксения Ремезова, лекторий «Поговорим?», апрель 2023.
Денис Калинкин и Ксения Ремезова, лекторий «Поговорим?», апрель 2023. Фото: pogovorim.ee

На вопрос, как она оказалась в Fotografiska, Ксения отвечает, что это происходит по цепочке рукопожатий. Кто-то из фотомузея пришел на лекцию в рамках образовательной программы выставки «Возвращение. Художественное собрание Якова Рубинштейна» в музее Миккеля, услышал, пригласил и так далее. Это нормальный режим функционирования современных музеев: выставка – повод для ветвящихся событий. Искусство не просто присутствует и позволяет себя смотреть. Оно говорит с людьми через кураторскую концепцию, критиков и просветителей.

Юрий Пименов. Гармонист (1929) - из собрания Якова Рубинштейна, выставка в музее Миккеля, 01.10.2022 - 30.04.2023.
Юрий Пименов. Гармонист (1929) - из собрания Якова Рубинштейна, выставка в музее Миккеля, 01.10.2022 - 30.04.2023. Фото: Mikkeli muuseum

«Денис сказал мне, что арендует залы типа “Артис” или “Сыпрус”, - рассказывает Ксения. - Я заявила, что он сумасшедший, потому что я тут человек новый, и полный зал он точно не наберет. А он ответил, что надо попробовать. И поначалу мы хотели сделать о XX веке вообще, чтобы это было интересно хоть кому-нибудь. Я даже начала готовиться, а потом поняла, что я ведь все-таки специалист по авангарду. Я не смогу от бизона до Барбизона», - Ксения использует характерный жаргон историков искусства.

«От бизона до Барбизона» - крылатое выражение, подразумевающее чересчур широкий охват материала или темы. Под «бизоном» имеется в виду древнейшая наскальная живопись, в которой изображение бизона является одним из наиболее узнаваемых. «Барбизон» - название деревни в лесу Фонтенбло под Парижем, где с конца 1820-х годов селились художники, придумавшие работу на пленэре и ставшие в этой связи классиками французского реалистического пейзажа (Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Жан-Франсуа Милле и др.).

Изображение бизона в пещере Альтамира в Испании (XVIII-XV тыс. до н. э.) и картина Теодора Руссо «Вид на Барбизон» (около 1850). 
Изображение бизона в пещере Альтамира в Испании (XVIII-XV тыс. до н. э.) и картина Теодора Руссо «Вид на Барбизон» (около 1850). Фото: Wikimedia Commons

Тема первой лекции все равно была достаточно широка – авангард как таковой. Хотя по сравнению со «всем XX веком» это было очень специально. «Мы решили выбрать семь знаковых имен, среди которых есть локомотивы типа Малевича и Кандинского, их более или менее знают. Так получилась лекция “Скандал в квадрате”, на которую было продано 150 билетов», – на этих словах видно, что Ксения все еще немного удивлена. Разброс аудитории в возрасте был велик – взрослые люди от 25 до 65 плюс. Люди подходили и благодарили, что смогли увидеть работы, о которых только слышали.

Выбор женщин

«На лекции об авангарде меня спросили, кто мне больше всего нравится из тех, о ком я тогда рассказывала, - говорит Ксения. - Я назвала Ольгу Розанову и добавила, что о женщинах авангарда классно поговорить. Потому что это точно тот случай, когда «женщина» не равно «муза», когда это история о равенстве. Плюс к тем, кого я изучала раньше, я решила добавить кого-то еще. Наряду с Розановой и Натальей Гончаровой будет, например, рассказ о Вере Ермолаевой».

Вера Ермолаева (1893–1937) – ученица и соратница Казимира Малевича, работавшая в живописи и графике, много сделавшая для ранней советской книжной иллюстрации. В 1930-е годы входила в «группу живописно-пластического реализма», устраивавшую квартирные выставки. Арестована по доносу и расстреляна в лагере под Карагандой. Она относится не к «амазонкам авангарда» (как метко назвал женщин-коллег по ремеслу поэт-футурист Бенедикт Лившиц), а к «неизвестному авангарду», или «авангарду, остановленному на бегу». Так назывался знаменитый альбом 1989 года, с которого вновь ведет отсчет изучение искусства, запрещенного в советские годы.

Вера Ермолаева. Натурщик (1926) и каталог выставки «Авангард, оставновленный на бегу» (Ленинград, 1989).
Вера Ермолаева. Натурщик (1926) и каталог выставки «Авангард, оставновленный на бегу» (Ленинград, 1989). Фото: Wikimedia Commons

Ксения говорит, что, помимо счастливого узнавания в глазах слушателей, очень хочется увидеть то удивление, которое вызывают неизвестные имена. Альтернативная история искусства – это всегда увлекательно, но и пугающе. Человек рассуждает так: я и обычной-то истории не знаю, какая еще альтернативная… Между тем, именно женская линия в авангарде – один из симптомов того, что в XX веке начинает резко меняться веками устоявшееся ремесло.

«Интересно, что амазонки авангарда не конкурировали ни между собой, ни с художниками-мужчинами, – продолжает Ксения. – Конечно, такое спокойствие было связано с происхождением. Наталья Гончарова была дворянского рода, родилась в семье архитектора. У Любови Поповой отец был хозяином суконных фабрик. Александра Экстер родилась в семье чиновника, выросла в космополитичном Киеве и была замужем за адвокатом – у них дома был артистический салон. Надежда Удальцова была дочерью жандармского офицера и с детства занималась рисунком. О Зинаиде Серебряковой из рода Лансере я и не говорю, там знаменитости одни», - заключает автор предстоящей лекции свой обзор.

Ксения Ремезова на лекции об авангарде в апреле 2023.
Ксения Ремезова на лекции об авангарде в апреле 2023. Фото: pogovorim.ee

Комментарий

«Лекторий я делаю для души и ради общения с интересными людьми»

Денис Калинкин, основатель лектория «Поговорим?»

Фото: личный архив

«Поговорим?» появился в 2020 году за две недели до ковида, после чего все встало на паузу. В какой-то момент мне начало казаться, что в Таллинне не хватает русскоязычного лектория в формате встреч с интересными людьми различных профессий, где можно говорить с ними о том, что им интересно.

Я подумал, что первое мероприятие должно быть символичным, лучше всего подойдет путешественник или космонавт. И так получилось, что я договорился с космонавтом Михаилом Корниенко, который провел в космосе 340 суток без перерыва и стал героем док-проекта «Год на орбите» (канал NaukaTV). На мероприятие 28 февраля 2020 года пришло больше 300 человек.

Во время ковида я делал только камерные мероприятия, а когда стало снова можно, решил все это перезагрузить. Повестка сейчас непростая, людям трудно, и собираться на такие беседы совершенно необходимо. У нас выступали журналист-фактчекер Илья Бер и режиссер Рома Либеров, недавно была лекция одного из учителей Ксении Ремезовой – историка искусства Романа Григорьева, специалиста по голландской гравюре. Все это пользовалось устойчивым спросом.

Вы можете спросить меня вслед за другими: а что ты, Денис, знаешь такого, что столько людей ходит на твои мероприятия? Я просто энтузиаст и учусь на ходу. Другое дело, что я только по образованию компьютерный инженер, но какое-то время работал в проектах Европейской комиссии, где занимался организацией конференций. Потом лет десять - бизнес-девелопментом и настройкой различных торговых команд. Так что есть определенный опыт организации публичной деятельности. Наверное, это и помогает.

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