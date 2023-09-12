ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как продолжать изучать Россию, которая не хочет быть предметом изучения?

Данный материал подоготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Несколько дней назад мне довелось участвовать в летней школе в одном из партнерских европейских университетов, куда собрались магистранты и докторанты, изучающие Россию и другие так называемые «постсоветские» страны. Мне показалось удивительным, что из более чем 20 молодых ученых - в основном приехавших в Европу из России, но не только - не было ни одного, кто выбрал бы себе в качестве темы исследования войну России против Украины и ее последствия. Это поразительное и в каком-то смысле контринтуитивное наблюдение подтолкнуло меня к мысли о том, что несмотря на очевидное преобладание военных сюжетов в публичных дискуссиях, молодое поколение политологов и специалистов по международным отношениям пока не смогло выработать научный язык, на котором можно было бы компетентно обсуждать то, что случилось 24 февраля прошлого года.

Страусиная позиция

Желание избежать разговора о главном и продолжать изучать традиционные темы, значительно потерявшие свою актуальность, напоминают страусиную позицию. Ее аналогом в политике былo бы поведение, известное как business as usual, то есть продолжение обычного ведения дел, как будто вокруг ничего не произошло. Увы, так ведут себя многие россияне, уехавшие из своей страны в Европу.