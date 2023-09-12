В Пыхья-Таллинне убили мужчину: задержаны двое подозреваемых

В субботу, 9 сентября, в одной из квартир на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне было обнаружено тело 38-летнего мужчины со следами насилия. В убийстве подозреваются мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, которые были знакомы с убитым. Подозреваемые были задержаны полицией в Харьюмаа в понедельник, 11 сентября, поздно вечером.

По словам руководитель группы по раскрытию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Вадима Куперштейна, следователи с субботы ведут активную работу по выяснению того, что именно произошло в тот вечер и кто мог совершить преступление.

«Мы собрали доказательства, на основании которых есть основания подозревать двух человек, задержанных в понедельник вечером. Более точные детали происшествия и мотивы преступления на данный момент не могут быть раскрыты, так как расследование еще находится на начальной стадии и подозреваемые еще не дали показаний», - сказал Куперштейн.

Прокуратура объявила, что будет ходатайствовать о взятии подозреваемых под стражу, считая, что находясь на свободе, они могут уклониться от следствия или совершить новые преступления.

«Поскольку прокуратура считает, что существует риск того, что подозреваемые могут скрыться от уголовного преследования или совершить новые преступления, прокуратура также просит Харьюский уездный суд взять под стражу подозреваемых», - добавила окружной прокурор Диана Хелила.

Уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся непредумышленного убийства (§ 113). В случае признания виновности суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.