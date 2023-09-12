В Эстонии трудоустроились свыше 13 000 украинских беженцев

Rus.Postimees.eeЭкономикаВ Эстонии трудоустроились свыше 13 000 украинских беженцевrus.postimees.ee12 сентября 2023, 07:55FacebookComments Беженцы. Изображение является иллюстративным. Фото: Arvo MeeksПо состоянию на 10 сентября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 49 463 человека, пишет Rus.ERR.По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4430 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 9%. Свыше 13 500 беженцев нашли в Эстонии работу.FacebookComments Ключевые слова безработицаЭстониябеженцы Pекомендуем