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В Эстонии трудоустроились свыше 13 000 украинских беженцев

rus.postimees.ee
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Беженцы. Изображение является иллюстративным.
Беженцы. Изображение является иллюстративным. Фото: Arvo Meeks

По состоянию на 10 сентября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 49 463 человека, пишет Rus.ERR.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4430 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 9%. Свыше 13 500 беженцев нашли в Эстонии работу.

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