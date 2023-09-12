В Европе опасаются нашествия дешевых китайских электромобилей

Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон и правительство Франции выразили опасения по поводу влияния китайских производителей электрических автомобилей на европейский рынок, пишет Politico.
Франция считает, что усилия Европы должны быть направлены на поддержку и защиту своих автопроизводителей, чтобы сохранить их конкурентоспособность.
Тьерри Бретон подчеркнул необходимость разработки стратегии ЕС по продвижению и поддержке собственной автомобильной индустрии.
Важным аспектом этой стратегии является обеспечение безопасности данных, связанных с электромобилями, и гарантирование их соответствия высоким европейским стандартам.
Также в ЕС обсудили вопросы качества и стандартов электромобилей, чтобы убедиться, что они отвечают высоким требованиям Европы.
Эта инициатива вызвана растущей популярностью электромобилей и обеспокоенностью ЕС относительно доминирования китайских компаний на рынке.
Бретон и французское правительство призывают к сотрудничеству с европейскими автопроизводителями и разработке инновационных решений в этой области. Они также подчеркнули необходимость укрепления оборонительных механизмов ЕС в контексте глобальной конкуренции.
Германия, ведущая европейская автомобилестроительная держава, выступает против любых карательных мер, поскольку ее основные бренды в значительной степени ориентированы на китайский рынок и могут многое потерять от любой торговой войны. Несмотря на отпор со стороны Берлина и его отраслевых чиновников, Париж не собирается сдаваться.
Эта новость отражает важность для Европы сохранения своей автомобильной индустрии и обеспечения ее устойчивости в будущем.
Вопросы, связанные с электромобилями, становятся ключевыми в разработке стратегии ЕС в области мобильности и инноваций.
Европейская комиссия и Франция активно работают над защитой интересов своих автопроизводителей и обеспечением безопасности и качества электрических автомобилей, чтобы сохранить свое место на рынке.
Они также стремятся укрепить собственную позицию в области производства автомобилей и развития новых технологий. Эти усилия направлены на создание более устойчивого и конкурентоспособного автомобильного сектора в Европе.
Как следствие, сотрудничество с автопроизводителями и инновации становятся ключевыми элементами стратегии ЕС по развитию рынка электрических автомобилей.