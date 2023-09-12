ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ С Кылвартом у избирателей центристов меньше шансов влиять на будущее Эстонии

Кылварт - это наиболее популярный кандидат среди русскоязычного населения Эстонии, он набирает рекордные числа голосов на выборах от Ласнамяэ, если это муниципальные выборы, и во «втором округе», если выборы парламентские. Кылварт - это тип политика, который принято называть крепким хозяйственником. Это политик без ярко выраженной идеологии, который создает впечатление, что у него всегда все под контролем, он не участвует в политических скандалах, но это человек на своем месте и близкий к народу.

Причем народ готов голосовать за такого человека несмотря ни на что, потому что такие люди в большинстве своем вызывают доверие у непритязательных людей. От этого человека его электорат ждет, что он наведет порядок в Центристской партии, которая, по мнению электората, предала его, от чего партия и потеряла такое существенное количество мест в Рийгикогу. Заявлять о том, что проевропейский курс центристов, их прямое осуждение войны в Украине и поддержка санкций против России - это какое-то там предательство, могут только соответствующие люди, но, как ни странно, на поддержку именно этих людей опирается Кылварт. Об этом также говорит и поддержка Кылварта такими политиками, как Яна Тоом и Александр Чаплыгин, которые постоянно критикуют проукраинскую политику Эстонии.