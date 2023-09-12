Воющая от боли собака пришла за помощью в чужой дом. Рассмотрев ее поближе, волонтеры пришли в ужас

Волонтеры Эстонского общества защиты животных спасли несчастную собаку, которая забрела в чужой дом в поисках помощи.
В начале сентября в Общество защиты животных поступило сообщение о том, что в одно из домохозяйств в волости Пука Валгаского уезда пришла собака и несколько дней пряталась под одной из построек на участке. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что состояние собаки ужасно: ее хвост свисал с небольшой полоски кожи, что причиняло собаке мучительную боль.
Волонтеры немедленно доставили собаку в клинику, где выяснилось, что хвост придется ампутировать. «Вся рана и часть хвоста были сильно воспалены и гноились, поэтому перед ампутацией собаке пришлось пропить антибиотики. Кроме того, у собаки была высокая температура, она чувствовала себя очень плохо», - написали волонтеры Общества защиты животных в Facebook, описывая тяжелое состояние собаки.
Волонтер также рассказал, что собака выла от боли во время транспортировки. Однако в клинике ей дали сильное обезболивающее, что немного облегчило ее страдания.
Через несколько дней, когда состояние собаки улучшилось, ей сделали операцию по ампутации хвоста. Операция вместе с пребыванием в клинике обошлась более чем в 2300 евро, которые Общество защиты животных смогло оплатить благодаря донорам.
Но после операции несчастное животное столкнулось с новой проблемой: ему некуда идти, поэтому волонтеры отчаянно ищут собаке дом или приют. «Приюту не нужно беспокоиться о счетах за клинику, еду и прочем. Об этом позаботимся мы. Дружелюбному мальчику просто нужно теплое гнездышко, место для сна и уход за ранами», - пишут сотрудники Общества защиты животных.
Если вы можете предложить собаке дом, звоните по телефону 51946146 или пишите на почту info@loomakaitse.eu.
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