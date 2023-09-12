Фото ⟩ Вотум недоверия Михаилу Кылварту провалился

Вотум недоверия инициировали фракции Партии реформ, «Отечества» и «Ээсти 200». Три партии ставят мэру в упрек дорожный хаос в столице.

К вотуму недоверия не присоединилась EKRE, поскольку фракция сочла, что за проблемы с дорожным движением и строительством дорог должен отвечать вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия), а не Кылварт.

По мнению трех партий, дорожный хаос в столице является результатом плохого управления городом: «Городская управа, которая осложняет жизнь людей, провалила свою работу. Ответственные за дорожный хаос в Таллинне члены горуправы не пришли отчитаться перед собранием. Михаил Кылварт как мэр должен взять на себя ответственность, потому что из-за плохого управления страдает как благополучие местных жителей, так и состояние действующих здесь предприятий».

Во вторник на заседание пришли лишь 18 членом горсобрания, отсутствовал 61 человек. Из коалиции на месте было лишь несколько человек.