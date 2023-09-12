Видео ⟩ Ставшая первой ракеткой мира Арина Соболенко психанула, разбила ракетку и выкинула ее

Белоруска Арина Соболенко проиграла в финале US Open американке Коко Гауфф (WTA 3), но, несмотря на это, на этой неделе стала первой ракеткой мира. После болезненного поражения 6:2, 3:6, 2:6 в финальном матче Соболенко по дороге в раздевалку утратила самообладание.
На видео запечатлен момент, как Соболенко расстроенно идет к раздевалке, но останавливается в разминочной. Она бросает свою сумку и приз за второе место на пол и достает из сумки ракетку.
Смотрит на нее, а затем четыре раза ударяет ею по полу. Кажется, спортсменка сумела с собой справиться и затем прошла к урне, чтобы вежливо выбросить ракетку в мусор.
У 25-летней Соболенко уже после поражения были слезы на глазах. И хотя ее утешало то, что она теперь стала первой ракеткой мира и публика ей аплодировала, Соболенко сказала болельщикам: «Вы могли бы так поддержать меня во время игры».