Видео ⟩ Ставшая первой ракеткой мира Арина Соболенко психанула, разбила ракетку и выкинула ее

На видео запечатлен момент, как Соболенко расстроенно идет к раздевалке, но останавливается в разминочной. Она бросает свою сумку и приз за второе место на пол и достает из сумки ракетку.

Смотрит на нее, а затем четыре раза ударяет ею по полу. Кажется, спортсменка сумела с собой справиться и затем прошла к урне, чтобы вежливо выбросить ракетку в мусор.