Артемий Троицкий ⟩ Культ доноса: 90 лет спустя

Лично меня сильнее всего шокирует не количество и не содержание, а запредельно подлый характер стукачества: каждый день поступают – спасибо соцсетям – истории о том, что родители стучат на своих детей, жены на мужей, ученики в школе – на учителей, пассажиры в транспорте - на случайных попутчиков. И не лень же им! Вопрос: почему и зачем?! Ведь деньги за «обращения» не платят, а карьеру «профессионального стукача» делают немногие… Военная истерия, верноподданническая лихорадка – да, отчасти. Страх? Страх чего – что ты не донес, и на тебя за это донесут другие? Стадное чувство - все стучат, это клево, и я стучу? Безнадега, подавленность: мне плохо, так пусть и им будет хуже?? Так или иначе, общенародная возгонка мерзости доносительства безошибочно указывает на прогрессирующую нравственную деградацию страны. Ведь «донос», «стукач» - маркеры морально-этические, и ябед мы в детстве презирали не за политические убеждения. Жить в стучащем обществе не столько даже опасно, сколько противно.