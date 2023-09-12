Полиции нужна помощь в поиске 68-летней Ольги

В полицию сообщили, что 10 сентября днем из дома попечения Кохтла-Ярве ушла 68-летняя Ольга. Ее местонахождение неизвестно, родственники не выходили с ней на связь с прошлого воскресенья.

Полиция проверила различные места, где могла находиться Ольга, однако там ее не было. Поиски продолжаются.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, седые кудрявые волосы до плеч. В последнее время она ходила в белой удлиненной куртке и черных брюках. Ольга говорит по-русски.