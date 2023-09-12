Россия столкнулась с новым вызовом: уголовный мир строит связи с Китаем, силовики в растерянности

22 октября похитители вместе с жертвами переместились в ресторан «Небесный фуд город», расположенный на той же улице Кораблестроителей. Пока похитители обедали, их жертвы умудрились освободиться, сбежать и вызвать полицию. Подозреваемые были задержаны, первоначально им предъявили обвинения в разбойном нападении и вымогательстве в составе организованной преступной группы. Через два месяца, в январе 2021 года, был арестован предполагаемый лидер ОПГ. Им оказался Ван Хуэй, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака.

Адвокат Хуэй сориентировался довольно быстро, заключил досудебное соглашение и признался в том, что должен был «отмыть» 100 тысяч юаней. В июне 2022 года адвокат был признан виновным в соучастии в вымогательстве и приговорен к семи годам лишения свободы условно.

«На самом деле сделка со следствием предусматривала более широкий спектр, чем тот, который звучал в официальных бумагах, — рассказал "Новой-Европа" Андрей С., принимавший участие в расследовании деятельности «питерской триады». – С начала 2000-х в производстве у правоохранительных органов было несколько десятков дел с участием граждан Китая или эмигрантов из Китая. И ни одно из них не было расследовано до конца. Китайская диаспора – одна из самых закрытых этнических групп в Петербурге. Все, что у них и с ними происходит, там и остается. В правоохранительную систему России они не только не верят, но и уверены, что разобраться, так сказать, «по-родственному» будет гораздо проще и выгоднее для них. А потому потерпевшие и свидетели почти всегда отказываются от показаний или меняют их. Питерское начальство уже беситься начало, что ни одно "китайское дело" даже до суда довести не получается».

Ван Хуэю предложили следующий вариант: вместо лидерства в ОПГ ему вменят лишь один эпизод вымогательства и гарантируют условный срок лишения свободы. В обмен на это он должен был держаться своих показаний до тех пор, пока дело в отношении его подельников не только дойдет до суда, но и закончится обвинительным приговором. Плюс Хуэй должен был проследить за тем, чтобы потерпевшие и свидетели не отказались от своих показаний.

«Хуэй пытался возмущаться и настаивать на полной невиновности, но ему доходчиво объяснили, что если он не согласится, то сроки предварительного расследования по нему могут растянуться до бесконечности», – рассказал член следственной группы Андрей С. – По одному эпизоду срок закончился, предъявили обвинение по другому. Еще 12 месяцев можем расследовать. Ни к чему не привело? Не беда, "примерим" третий эпизод. Благодаря тому, что "китайские дела" до суда не доходили, у нас "глухарей" (нераскрытое преступление. – прим.) с участием китайцев набралось несколько десятков. Подумав, адвокат на сделку согласился. В результате все остались довольны: начальство — тем, что хоть одно "китайское дело" окончательно закрыли, адвокат — тем, что хоть и с судимостью, но на свободе. И даже подсудимые не в обиде. Из шести эпизодов по разным статьям (вымогательство, похищение, разбой, незаконное лишение свободы) в приговоре остались всего два по 163-й статье УК РФ (вымогательство, от семи до 15 лет лишения свободы). Применили все смягчающие обстоятельства (ранее не привлекались, имеют детей, хорошо характеризуются), и в результате — ниже низшего предела. Один из шести был освобожден прямо в зале суда как отбывший срок. Остальные уже сейчас могут подавать на УДО (условно-досрочное освобождение) как отсидевшие более половины срока. И даже выдворение из страны не предусмотрено. Выйдут — вернутся к старым занятиям. По мне, так и черт с ними, пускай между собой сами разбираются. Тем более что все это у них тихо происходит, не выплескивается в разборки на улицах. Случайных пострадавших не будет».

Как удалось выяснить «Новой-Европа», подобное настроение (если все тихо и без случайных жертв, то пусть творят что хотят) преобладает не только среди низового состава правоохранительных органов, но и в самых высоких кабинетах. Однако именно такое отношение к преступности среди китайских мигрантов, неважно, с российским паспортом или без, может привести к очень печальным последствиям уже для совершенно посторонних людей.

Разведка боем «Тех, кого приговорил городской суд Петербурга, назвать настоящими триадами можно с большой натяжкой, — поясняет Александр П., китаист, кандидат наук по социологии. — Их скорее можно считать мелкими бандитами. Истинные триады, ведущие свою историю с XVII века, — это то, что в российском законодательстве именуется организованным преступным сообществом. С жесткой иерархией и дисциплиной, с тесными связями во властных структурах, абсолютной подчиненностью лидерам, обетом молчания, "общаком" (общие деньги банды или группировки. — Прим. авт.) в десятки, а то и в сотни миллионов долларов. Пока в России таковых не наблюдается, но если они появятся, то можно быть уверенным: будут сотни и тысячи пострадавших от их деятельности — и отнюдь не только китайцев. А противопоставить им российским правоохранительным органам будет абсолютно нечего. В США и Европе, где китайские диаспоры существуют уже около 200 лет, имеются работающие методики включения китайских эмигрантов в общий социум».

В Америке китайцев привлекают к работе в правоохранительных органах, в школах преподают китайский наравне с испанским и французским. Так что в районах, где массово проживают китайцы, за порядком следят такие же китайцы, но уже американизированные, либо полицейские с хорошим знанием китайского языка. В Европе существуют «китайские» управления, которые и занимаются выходцами из Китая.