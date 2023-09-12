У вновь попавшейся на употреблении допинга российской спортсменки отобрали три золотые медали чемпионатов мира и Европы

Кроме того, на спортсменку, неоднократно попадавшуюся на употреблении допинга, наложена восьмилетняя дисквалификация.

Изначально Каширина выигрывала все соревнования, в которых участвовала с октября 2012 года по ноябрь 2018 года. На чемпионате мира 2014 года ей удалось установить мировой рекорд: она подняла 155 кг и толкнула 193 кг, в результате чего в общей сложности она набрала 348 кг. После аннулирования этого результата рекорд теперь принадлежит китаянке Ли Вэньвэнь, чей рекорд в категории до 81 кг среди женщин составляет 148 кг для становой тяги, 187 кг для толчка, или всего 335 кг.

Каширина сдала первую положительную допинг-пробу уже в 2006 году, когда ей было 15 лет. В декабре 2020 года она получила временное отстранение сроком на два года, поскольку нарушила правила международного антидопингового агентства (WADA).