Большая путаница: украинцы, покинувшие Эстонию, блокируют места в школах

Украинские военные беженцы, покинувшие Эстонию без уведомления властей, внесли большую сумятицу в школьную жизнь: сотни выделенных для них школьных мест пустуют, а нуждающимся в местах детям приходится ждать.
Комиссия по культуре Рийгикогу приняла решение направить на первое чтение законопроект, позволяющий исключать из школ и детских садов детей покинувших Эстонию украинских военных беженцев, которые не уведомили об этом образовательное учреждение.
Беженцы не уведомляют школу о том, что покидают страну
Председатель Комиссии по культуре Хельо Пикхоф отметил, что прибывшие из Украины в Эстонию военные беженцы часто уезжают из страны, не ставя в известность руководство школы.
«Сейчас ученика могут отчислить из школы и детского сада по заявлению родителя. На данный момент, по оценкам, заблокированы сотни школьных мест: из-за этих детей школа не может принять нуждающихся в месте учеников, находящихся в очереди. В Таллинне, к примеру, сейчас не хватает школьных мест», - сказал Пихоф.
Многие находятся на домашнем обучении
По словам заместителя председателя комиссии Тыниса Лукаса, важно заниматься и теми детьми, которые въехали в Эстонию и числятся в регистре народонаселения, но которых еще нет в списках каких-либо школ и они не выполняют свои школьные обязательства.
«Этих детей надо найти», - подчеркнул Лукас, добавив, что в Эстонии посещение школы является обязательным, а в Украине засчитывается полученное здесь образование, поэтому обучение в Эстонии не помешает украинским детям вернуться домой.
«Эти знания должны дойти до родителей, чтобы дети не ограничивались онлайн-обучением в украинской школе, а, оставаясь здесь, принадлежали местному обществу», - сказал Лукас.
Министр образования и науки Кристина Каллас тогда подтвердила, что информация будет направлена родителям и поиск этих детей будет осуществляться постоянно.
Кроме того, благодаря законопроекту в Законе о дошкольных учреждениях будут установлены основания для исключения ребенка из дошкольного учреждения, а в Законе о профессиональных учебных заведениях - для исключения учащегося из профессионального образовательного учреждения. В пояснительной записке говорится, что, поскольку многие местные органы власти испытывают трудности с предоставлением мест в детских садах, нельзя допускать практики, еще более снижающей доступность мест. В настоящее время в этих законах нет общего перечня и четких оснований для исключения ребенка из детского сада или профессионального училища. Законопроект устанавливает эти основания, в том числе право на исключение ребенка, выехавшего за пределы страны.
Комиссия приняла решение направить инициированный правительством законопроект (231 SE) о внесении изменений в Закон о дошкольных детских учреждениях, Закон о профессиональных учебных заведениях и Закон об основной школе и гимназии на пленарное заседание Рийгикогу для рассмотрения в первом чтении 20 сентября.