Большая путаница: украинцы, покинувшие Эстонию, блокируют места в школах

Комиссия по культуре Рийгикогу приняла решение направить на первое чтение законопроект, позволяющий исключать из школ и детских садов детей покинувших Эстонию украинских военных беженцев, которые не уведомили об этом образовательное учреждение.

Беженцы не уведомляют школу о том, что покидают страну

Председатель Комиссии по культуре Хельо Пикхоф отметил, что прибывшие из Украины в Эстонию военные беженцы часто уезжают из страны, не ставя в известность руководство школы.

«Сейчас ученика могут отчислить из школы и детского сада по заявлению родителя. На данный момент, по оценкам, заблокированы сотни школьных мест: из-за этих детей школа не может принять нуждающихся в месте учеников, находящихся в очереди. В Таллинне, к примеру, сейчас не хватает школьных мест», - сказал Пихоф.

Многие находятся на домашнем обучении

По словам заместителя председателя комиссии Тыниса Лукаса, важно заниматься и теми детьми, которые въехали в Эстонию и числятся в регистре народонаселения, но которых еще нет в списках каких-либо школ и они не выполняют свои школьные обязательства.

«Этих детей надо найти», - подчеркнул Лукас, добавив, что в Эстонии посещение школы является обязательным, а в Украине засчитывается полученное здесь образование, поэтому обучение в Эстонии не помешает украинским детям вернуться домой.