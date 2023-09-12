Эксперт: как спад на скандинавском рынке недвижимости повлияет на строительство в Эстонии

«Оборот строительного рынка Финляндии и Швеции снизился на 30-40%, что является плохой новостью для наших лесопилок и экспортеров деревянных домов, но дает местным предпринимателям и домовладельцам возможность строить и ремонтировать на самых выгодных за последние годы условиях», - сказал Таук.

«В силу снижения спроса, на соседних рынках возник избыток пиломатериалов, кроме того, снизилась цена на энергию, необходимую для производства, благодаря чему цены на многие строительные материалы стали более доступными по сравнению с прошлогодними. Рыночные цены на сухую строительную древесину и металлическую арматуру снизились на 40-50% относительно пиковых, и проблем с поставками больше нет», - сказал Таук.

«Из-за сокращения экспорта в Скандинавию здесь стало легче найти застройщика. По сравнению со Скандинавией, строительный рынок Эстонии находится в относительно хорошем состоянии, и для тех, у кого есть средства и возможности заниматься строительством, это, судя по всему, достаточно благоприятное время с точки зрения как материалов, так и рабочей силы. Продажа строительных материалов в Эстонии сейчас идет хорошо, и хотя новостроек стало меньше, увеличился объем ремонтных работ, которые люди выполняют сами, так что, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы продаж увеличились процентов на десять», - прокомментировал Таук.