Эстонские медики помогают украинским коллегам освоить приемы психологической реабилитации

На этой неделе Эстония принимает 40 украинских медицинских работников, которые примут участие в курсах повышения квалификации по оказанию первой психологической помощи и психологической реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK), одного из организаторов мероприятия.
По словам главного психолога Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристи Кальвик, на обучение приехали психологи из разных регионов Украины, и одна из главных целей трехдневного семинара - помочь создать им общую сеть, чтобы обмениваться опытом, учиться на нем и поддерживать друг друга в сложной ситуации войны.
«На семинаре мы также отработаем техники самопомощи, полезные как для помогающего, так и для пациента, познакомимся с первой психологической помощью как важным методом преодоления кризиса, поговорим о психологической помощи детям и семье в целом, а также выполним совместные практические упражнения для закрепления полученных знаний», - рассказала Кальвик.
«Чем лучше будут знания украинских медиков в этой области, тем эффективнее они смогут помочь миллионам нуждающихся», - отметила она.
В Центре амбулаторной реабилитации Ида-Таллиннской центральной больницы украинские медики не только освоят приемы психологической реабилитации, но и получат более точное представление о физиотерапии психического здоровья.
По мнению руководителя амбулаторного реабилитационного центра Ида-Таллиннской центральной больницы Катрин Оло-Лаансоо, физиотерапия психического здоровья очень важна для пациентов с различными физическими травмами.
«Например, если боец потерял в бою руку или ногу, физиотерапия психического здоровья также очень важна для того, чтобы помочь ему справиться с жизнью. Наш амбулаторный реабилитационный центр давно сотрудничает с НАТО и Силами обороны Эстонии в области реабилитации раненых бойцов, и теперь мы помогаем Украине».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый пятый человек, попавший в военную ситуацию в течение последних десяти лет, страдает различными психическими расстройствами - от депрессии и посттравматического стрессового расстройства до биполярного расстройства и шизофрении.
Если распространить приведенную выше статистику на Украину, то, по предварительным оценкам, до 9,6 миллионов человек в стране страдают от различных психических расстройств. Первая психологическая помощь после травматического события помогает людям справиться с ним и снижает вероятность развития длительного психического заболевания, тем самым уменьшая нагрузку на и без того хрупкую систему здравоохранения Украины.
Профессиональная подготовка украинских медицинских работников и преподавателей вузов, а также курс по основам оказания первой психологической помощи помогут использовать и распространить полученные знания в ближайшие годы.
С эстонской стороны в проекте участвуют специалисты из PERH, ITK и Таллиннского университета здоровья. С украинской стороны основными партнерами являются Союз врачей Карпатского региона во главе с председателем союза, академиком Академии наук Украины, доктором Александром Марусиным, проректор Ивано-Франковской академии, доктор Олег Билоус и главный психолог военного госпиталя в Ирпене медицинской службы Вооруженных сил Украины, полковник Андрей Ких.