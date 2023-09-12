Эстонские медики помогают украинским коллегам освоить приемы психологической реабилитации

По словам главного психолога Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристи Кальвик, на обучение приехали психологи из разных регионов Украины, и одна из главных целей трехдневного семинара - помочь создать им общую сеть, чтобы обмениваться опытом, учиться на нем и поддерживать друг друга в сложной ситуации войны.

«На семинаре мы также отработаем техники самопомощи, полезные как для помогающего, так и для пациента, познакомимся с первой психологической помощью как важным методом преодоления кризиса, поговорим о психологической помощи детям и семье в целом, а также выполним совместные практические упражнения для закрепления полученных знаний», - рассказала Кальвик.

«Чем лучше будут знания украинских медиков в этой области, тем эффективнее они смогут помочь миллионам нуждающихся», - отметила она.

В Центре амбулаторной реабилитации Ида-Таллиннской центральной больницы украинские медики не только освоят приемы психологической реабилитации, но и получат более точное представление о физиотерапии психического здоровья.

По мнению руководителя амбулаторного реабилитационного центра Ида-Таллиннской центральной больницы Катрин Оло-Лаансоо, физиотерапия психического здоровья очень важна для пациентов с различными физическими травмами.