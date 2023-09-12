Слухи о дефиците новых квартир в Таллинне слегка преувеличены, но не все так просто

Новых квартир в Таллинне сегодня продается в полтора раза больше, чем год назад. «Если сегодняшние имеющиеся запасы, активность заключения сделок, цену и проценты по жилищному кредиту связать одной формулой, станет ясно, что пройдет еще два или три года, прежде чем ситуация снова может стать более напряженной», - сказал руководитель 1Partner и добавил, что в течение последнего года довольно много новых проектов были заморожены, и количество выданных разрешений на строительство в этом году было значительно меньше, чем в прежние годы.

«К тому же, серьезные изменения не происходят в одночасье, и как только рынок заметно оживится, застройщики смогут перезапустить проекты, которые сейчас ждут своего часа на полке», - считает Вахтер.

Конечно, есть исключения, на которые общие тенденции не распространяются. «Например, в центре города или в тихом спокойном Нымме новостройки можно пересчитать по пальцам одной руки, и в этих районах, когда у людей восстановится покупательная способность, предложения могут иссякнуть быстрее», - сказал Вахтер, уточнив, что в этом случае причиной будет не рынок квартир как таковой, а ограниченность предложений в конкретном сегменте.