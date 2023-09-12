Слухи о дефиците новых квартир в Таллинне слегка преувеличены, но не все так просто

Разговоры о том, что на рынке новых квартир в Таллинне скоро возникнет дефицит, явно преувеличены, и такая ситуация, определенно, не возникнет раньше 2025 года, говорит Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.
Новых квартир в Таллинне сегодня продается в полтора раза больше, чем год назад. «Если сегодняшние имеющиеся запасы, активность заключения сделок, цену и проценты по жилищному кредиту связать одной формулой, станет ясно, что пройдет еще два или три года, прежде чем ситуация снова может стать более напряженной», - сказал руководитель 1Partner и добавил, что в течение последнего года довольно много новых проектов были заморожены, и количество выданных разрешений на строительство в этом году было значительно меньше, чем в прежние годы.
«К тому же, серьезные изменения не происходят в одночасье, и как только рынок заметно оживится, застройщики смогут перезапустить проекты, которые сейчас ждут своего часа на полке», - считает Вахтер.
Конечно, есть исключения, на которые общие тенденции не распространяются. «Например, в центре города или в тихом спокойном Нымме новостройки можно пересчитать по пальцам одной руки, и в этих районах, когда у людей восстановится покупательная способность, предложения могут иссякнуть быстрее», - сказал Вахтер, уточнив, что в этом случае причиной будет не рынок квартир как таковой, а ограниченность предложений в конкретном сегменте.
С другой стороны, по словам Вахтера, есть районы, где запас нереализованных новостроек весьма значителен. «В основном, это районы на окраинах города, с которыми конкурируют новостройки в прилегающих к Таллинну волостях. Например, в Хааберсти и окрестностях за последние годы было построено довольно много новых объектов, поэтому, вероятно, потребуется больше времени, чтобы установился некий баланс между предложением и интересом покупателей», - пояснил Вахтер.