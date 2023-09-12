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За георгиевскую ленточку на границе оштрафован еще один водитель

Северное побережье
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Taavi Sepp

На Нарвский погранпункт приехал автомобиль с эстонскими номерами, в котором на видном месте была георгиевская ленточка. Водителю выписали денежный штраф в размере, ставшем уже стандартным для подобных случаев.

Очередной автомобиль с георгиевской ленточкой прибыл на территорию Нарвского погранпункта 10 сентября, в минувшее воскресенье. Пограничники увидели, что в машине на видном месте находится полосатая ленточка, официально в Эстонии причисленная к символам поддержки российской агрессии, демонстрация которых запрещена.

Водителю выписали штраф в размере 400 евро, о чем сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.

Схожий инцидент произошел и в конце августа. Тогда тоже водителю машины с георгиевской ленточкой выписали точно такой же штраф.

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