За георгиевскую ленточку на границе оштрафован еще один водитель

Очередной автомобиль с георгиевской ленточкой прибыл на территорию Нарвского погранпункта 10 сентября, в минувшее воскресенье. Пограничники увидели, что в машине на видном месте находится полосатая ленточка, официально в Эстонии причисленная к символам поддержки российской агрессии, демонстрация которых запрещена.

Водителю выписали штраф в размере 400 евро, о чем сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.