За георгиевскую ленточку на границе оштрафован еще один водитель

На Нарвский погранпункт приехал автомобиль с эстонскими номерами, в котором на видном месте была георгиевская ленточка. Водителю выписали денежный штраф в размере, ставшем уже стандартным для подобных случаев.
Очередной автомобиль с георгиевской ленточкой прибыл на территорию Нарвского погранпункта 10 сентября, в минувшее воскресенье. Пограничники увидели, что в машине на видном месте находится полосатая ленточка, официально в Эстонии причисленная к символам поддержки российской агрессии, демонстрация которых запрещена.
Водителю выписали штраф в размере 400 евро, о чем сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.
Схожий инцидент произошел и в конце августа. Тогда тоже водителю машины с георгиевской ленточкой выписали точно такой же штраф.