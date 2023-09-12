Легендарный теннисист подумывает о завершении карьеры

Однако это решение не окончательное. Сам теннисист так прокомментировал ситуацию:

«Моя цель – попробовать и остановиться, дать себе возможность насладиться следующим годом. Вероятно, это будет мой последний сезон в профессиональном Туре. Это мой план, но не могу сказать на сто процентов, что так и будет. Хочу получить удовольствие от игры и попрощаться со всеми важными для меня турнирами», – прокомментировал он журналисту Tennis365.

В начале лета теннисист был прооперирован – ему делали артроскопическую процедуру на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за которой он не играет с января. Восстановление заняло почти полгода и есть надежда, что он вернется на корт в начале следующего года.