Опрос: жители стран Балтии имеют разные представления о стоимости своего будущего жилья

Каждый пятый житель Балтии планирует приобрести новое жилье, причем половина из них - в ближайшие три года.

В Эстонии основным мотивом является желание иметь больше пространства, 41% хотели бы в будущем жить в частном доме, а 35% - в более экономичном доме с лучшими показателями энергопотребления. 34% хотели бы иметь более современное жилье.

Такие же результаты получены и в других странах Балтии, с той лишь разницей, что в Литве многие хотели бы, чтобы их новый дом находился в более тихом районе.

При выборе нового жилья жители всех трех балтийских стран больше всего обращают внимание на цену, качество и местоположение. Энергоэффективность и удаленность от работы менее важны. 53% жителей Эстонии хотели бы жить в Таллинне или рядом с ним, 32% - в другом крупном городе. 16% хотели бы жить в сельской местности, и это было бы наиболее предпочтительно для людей в возрасте 25–35 и 65–74 лет.

«Внимание к цене, качеству и местоположению вполне понятен, поскольку от этого зависит ликвидность недвижимости, что играет большую роль при оформлении жилищного кредита. Интересно, что молодые люди 25–35 лет также хотят жить за городом. Это можно объяснить растущей популярностью удаленной работы и сокращением количества посещений офисов, т. е. люди могут жить и работать там, где им удобно», – говорит руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

22% жителей Эстонии считают, что их следующее жилье будет стоить от 150 000 до 200 000 евро, 13% – от 200 000 до 300 000 евро и 5% – более 300 000 евро.

В Латвии и Литве ожидания значительно ниже, например, большинство жителей Латвии считают, что цена жилья будет составлять от 30 000 до 100 000 евро, а в Литве считают, что новое жилье обойдется в 60 000–150 000 евро.

«Этот результат соответствует ценам на недвижимость – например, средняя цена квадратного метра квартиры во втором квартале этого года составляла 2278 евро в Риге, 2829 евро в Вильнюсе и 2461 евро в Таллинне», – говорит Пяргма. Число тех, кто купил бы свое следующее жилье на собственные деньги, невелико – около 12%, а большинство (88%) воспользовались бы жилищным кредитом.

Небольшая часть респондентов из стран Балтии (7% в Эстонии, 8% в Латвии и 5% в Литве) приобрели недвижимость в качестве инвестиции. Однако 40% эстонских, 32% латвийских и 25% литовских респондентов рассмотрели бы такую возможность при наличии достаточных финансовых средств.