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Опрос: жители стран Балтии имеют разные представления о стоимости своего будущего жилья

rus.postimees.ee
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Фото: Shutterstock

​По данным общебалтийского исследования устойчивости, проведенного Swedbank, жители Эстонии имеют значительно больший бюджет на покупку следующего жилья, чем жители Латвии и Литвы, и ожидают, что цена их следующего жилья будет находиться в диапазоне 150 000–200 000 евро.

Опрос показал, что большинство людей – 74% в Эстонии, 77% в Латвии и 79% в Литве – живут в собственной квартире или доме. Около 14% проживают на жилплощади, принадлежащем кому-либо из членов семьи, и примерно десятая часть арендует жилье. Большинство проживает в домах, построенных до 2000 года. По сравнению с другими странами Балтии, 57% жителей Эстонии считают, что в ближайшие три года стоимость их жилья возрастет. Для сравнения, в Латвии и Литве роста цен на жилье ожидают 51% и 48% жителей соответственно.

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