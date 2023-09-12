Фото ⟩ Спешите посетить: выставка грибов поможет отличить ядовитые виды от съедобных

На 61-й выставке грибов, открывшейся в четверг в Эстонском музее природы, посетителей ждет более 150 видов грибов, из которых как минимум половина съедобные.
«В этом году в наших лесах грибов особенно много, но многие ядовитые виды похожи на хорошие съедобные грибы. Поэтому выставка грибов – отличная возможность освежить свои знания перед походом в лес», – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.
Традиционная выставка грибов привлекает тысячи любителей природы, и уже в день открытия на свежие лесные дары пришли посмотреть более 400 посетителей – помимо выставки, учителя музея также предлагают несколько образовательных программ по теме грибов как для школьников, так и для дошкольников.
«Интерес к нам в разы больше, чем в данный момент может вместить здание музея. Но начало строительства долгожданного нового здания Эстонского музея природы зависит от решения правительства в ближайшие недели. Если решение будет положительным, то есть надежда, что через несколько лет мы будет приветствовать любителей грибов в новом и гораздо более просторном музее», – отметила Хейди Йыкс.
Сотрудники Эстонского музея природы обновляют и освежают экспозицию грибов через день. Как раз сегодня, например, проходит сбор и поиск свежих и интересных грибов, что означает, что уже завтра на выставке можно будет снова увидеть что-то новое. Сейчас на выставке можно увидеть уже более 170 видов грибов.
Интерес к выставке велик, чему коллектив Эстонский музей природы очень рад, и к настоящему моменту ее посетило уже более 3500 человек.
Выставка грибов будет открыта до вечера воскресенья. В эти дни есть также и последняя возможность посмотреть выставку Пеэтера Лауритса «Нечто, связующее всех», в работах которого важную роль имеет такой интересный и красивый гриб как мухомор.
Эстонский музей природы (Таллинн, ул. Лай, 29а) является государственным учреждением, находящимся под управлением Министерства климата.