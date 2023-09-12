Выставка грибов установила рекорд посещаемости

«Мы искренне благодарны всем 8577 посетителям выставки грибов, которые за последние 11 дней нашли время посетить наш музей, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс. – Такой огромный интерес к природе и музею также свидетельствует о том, что наше помещение в Старом городе слишком мало, и мы надеемся, что решение о начале строительства нового задания Эстонского музея природы будет принято в ближайшее время».

Биолог Эстонского музея природы Лооре Эрлих добавила, что на этой выставке грибов было представлено в общей сложности около 250 видов грибов.

«Щедрая грибная осень позволила нам показать как любимые и известные всем грибы, как боровики, лисички, рыжики, так и ядовитые и редко встречающиеся грибы, например, сатанинский гриб и считающийся самым дорогим в мире шляпочным грибом мацутакэ. Этот гриб принес из Лахемаа один из посетителей в последние часы выставки. Гриб будет отправлен в Тарту для дальнейшего изучения микологами», – сказала она.

Самый часто задавающийся вопрос консультантам касался съедобности грибов. «Это очень правильный подход – сначала надо проверить, съедобен ли гриб. И некоторых посетителей мы направляли с принесенными на проверку грибами к контейнеру для биоотходов», – сказала Эрлих.