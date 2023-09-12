Объемы резко упали: эстонский производитель домов начинает сокращения

«Мы ежедневно работаем над получением дополнительных заказов, но спрос на рынке еще не восстановился, и получить новые заказы сложнее, чем в предыдущие периоды. Мы также подписали несколько новых контрактов с долгосрочными партнерами, и еще несколько контрактов находятся на стадии переговоров», — заявил генеральный директор Harmet Ало Тамм.