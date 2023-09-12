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Объемы резко упали: эстонский производитель домов начинает сокращения

rus.postimees.ee
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Завод Harmet.
Завод Harmet. Фото: Tairo Lutter

Из-за резкого падения объемов производства производитель домов Harmet сократит на пярнуском заводе в общей сложности 57 рабочих мест, пишут «Деловые ведомости».

«Мы ежедневно работаем над получением дополнительных заказов, но спрос на рынке еще не восстановился, и получить новые заказы сложнее, чем в предыдущие периоды. Мы также подписали несколько новых контрактов с долгосрочными партнерами, и еще несколько контрактов находятся на стадии переговоров», — заявил генеральный директор Harmet Ало Тамм.

На пярнуском заводе с июля остановили работу и сократили зарплату работникам до минимума – 725 евро. На заводе в Кумна в июле заработная плата была снижена на 30 процентов.

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