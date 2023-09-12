Андрей Коробейник: продукты питания не должны стать предметом роскоши

«Продукты питания за последний год заметно подорожали, и, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится замедления роста цен. Например, по сравнению с августом прошлого года, мясо и мясные продукты подорожали на 14,9%, а молоко, молочные продукты и яйца - на 10,9%. В то время, как правительство Швеции взвешивает различные налоговые льготы, эстонское правительство, возглавляемое Партией реформ, идет в противоположном направлении. Вступающий в силу с января закон о повышении НДС приведет к дальнейшему росту цен на продукты питания», - сказал Андрей Коробейник.

По словам депутата парламента, больше всего страдают от роста цен наименее обеспеченные слои населения, которые тратят значительную часть своего дохода на питание. «Это приводит к увеличению неравенства в обществе. Эстония - одна из четырех стран Европейского cоюза, где не применяется льготная ставка НДС на продукты питания. Снижение НДС означало бы, что вместо 500 евро за еду нужно будет платить 420 евро», - отметил Андрей Коробейник.

Продукты. Фото: Arvo Meeks

Андрей Коробейник подчеркнул, что в большинстве европейских стран действует более низкая ставка НДС на продукты питания, и Эстония также должна быстро перенять их опыт. «В Финляндии НДС на продукты питания составляет 14%, в Швеции 12%, в Латвии 5%, а в Испании и Италии всего 4%. Еда - это неизбежные расходы для семей, и она не должна становиться предметом роскоши, - подчеркнул член правления Центристской партии. - Реформисты, социал-демократы и депутаты от «Ээсти 200» воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав, что доступность продуктов питания для них не важна».