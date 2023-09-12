Андрей Коробейник: продукты питания не должны стать предметом роскоши

Решение коалиционных партий не поддержать снижение НДС на продукты питания до 5% показывает, как на самом деле далеки они от народа. Правительство продолжает претворять в жизнь налоговую политику, выгодную для богатых, сказал заместитель председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу Андрей Коробейник после того, как парламент отверг его предложение.
«Продукты питания за последний год заметно подорожали, и, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится замедления роста цен. Например, по сравнению с августом прошлого года, мясо и мясные продукты подорожали на 14,9%, а молоко, молочные продукты и яйца - на 10,9%. В то время, как правительство Швеции взвешивает различные налоговые льготы, эстонское правительство, возглавляемое Партией реформ, идет в противоположном направлении. Вступающий в силу с января закон о повышении НДС приведет к дальнейшему росту цен на продукты питания», - сказал Андрей Коробейник.
По словам депутата парламента, больше всего страдают от роста цен наименее обеспеченные слои населения, которые тратят значительную часть своего дохода на питание. «Это приводит к увеличению неравенства в обществе. Эстония - одна из четырех стран Европейского cоюза, где не применяется льготная ставка НДС на продукты питания. Снижение НДС означало бы, что вместо 500 евро за еду нужно будет платить 420 евро», - отметил Андрей Коробейник.
Андрей Коробейник подчеркнул, что в большинстве европейских стран действует более низкая ставка НДС на продукты питания, и Эстония также должна быстро перенять их опыт. «В Финляндии НДС на продукты питания составляет 14%, в Швеции 12%, в Латвии 5%, а в Испании и Италии всего 4%. Еда - это неизбежные расходы для семей, и она не должна становиться предметом роскоши, - подчеркнул член правления Центристской партии. - Реформисты, социал-демократы и депутаты от «Ээсти 200» воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав, что доступность продуктов питания для них не важна».
«Исследования подтверждают, что рост цен существенно влияет на потребление продуктов питания - в корзинах покупателей увеличивается доля товаров со скидкой и дешевых продуктов, что в свою очередь влияет на качество жизни. Жители Эстонии предпочитают отечественную еду, но при этом очень чувствительны к цене. В условиях ценового давления со стороны импортной продукции большая часть эстонской пищевой промышленности работает на грани выживания. На этом рынке преимущественно действуют иностранные производители продуктов питания, предлагая свою продукцию на льготных условиях из-за разных механизмов поддержки в их странах», - добавил Андрей Коробейник.