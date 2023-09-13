На оккупированных территориях прошли так называемые выборы, явка осталась тайной за семью печатями. Украинцы считают президента ответственным за коррупцию в стране. Ценности и методы влияния государства на общество в Украине остались такими же, как у восточного соседа. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
День сурка на оккупированных территориях, Зеленский и коррупция, чем Украина похожа на РФ. Обзор событий в Украине
10 сентября в России назвали единым днем голосования, но на оккупированных территориях Украины этот «день» растянулся на десять суток. Выборы в местные «народные советы» и «представительные органы муниципалитетов» проходили в трех странных ипостасях.
Сначала досрочное голосование, которое длилось семь дней и заключалось в отлавливании избирателей у подъездов и в общественных местах. Параллельно беженцы из Донбасса в РФ могли четыре дня голосовать на так называемых экстерриториальных участках, то есть в самой РФ. И еще было «основное голосование» - последние три дня «единого дня».
В бюллетени попали пять партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!». Бюджетников в Луганске обязали сфотографироваться на избирательном участке в качестве доказательства участия. «Не важно, за кого проголосуете, главное явитесь!», - говорили им на собраниях. Действительно, при отсутствии даже символической оппозиции, выбор партии не играл никакой роли, главной была явка.
«Мне кажется, что это одни из немногих территорий даже не в России, а вообще в мире, где явка будет точно превышать 90%, где люди твердо знают, что их голосование будет влиять на их жизнь, на их будущее», - цитировали 9 сентября местные СМИ бывшего украинского журналиста, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского.
Однако с явкой таки возникла проблема. Во-первых, Россия провалила ранее озвученные ее МВД планы, к сентябрю провести в «новых регионах» 100% паспортизацию населения. Поэтому на «первых общероссийских выборах» голосовать разрешили по любым документам, даже по паспортам Украины.
Более того, по словам очевидцев, людям предлагали проголосовать и за их близких, если те прописаны на одной жилплощади. Во-вторых, «выборы» проходили на фоне перманентной мобилизации, поэтому мужчины не спешили обнаруживать и фиксировать свое присутствие по месту жительства.
Отсюда интересный факт: в прошлогоднем, тоже сентябрьском, «референдуме» за присоединение к РФ в «ДНР» приняли участие - 2 187 691 чел. А в «первых общероссийских…» количество избирателей в «республике» оценили в 1,9 миллиона. Вопрос: куда за год потерялись почти 300 тысяч избирателей? И это при том, что уже после сентября 2022 РФ захватила на Донбассе ряд населенных пунктов, «благодарные» жители которых должны были бы, по идее, увеличить количество избирателей.
Но по факту получилось, что в «ЛНР» объявили о явке в 72% избирателей, в Херсонской области – 64,5%; в Запорожской области 68,1 %. А в «ДНР» - интересная ситуация: последние официальные данные давались по состоянию на 12 часов 10 сентября, то есть за три часа до конца голосования. Тогда называлась цифра 76,5%.
А потом раз - и официальных данных нет! Все цитируют только слова «ВРИО главы республики» Дениса Пушилина: «По явке это практически 80%». Ну, чудеса случаются – возможно, за три часа в «ДНР» проголосовали 3,5% избирателей, но почему официально об этом не объявляют?
В любом случае, реальная явка останется тайной, поскольку по российскому законодательству в местных выборах не предусмотрено участие международных наблюдателей, а свои – априори всем довольны. Правда, в российских СМИ куча заявлений о «прозрачности и демократичности» от разных «международных экспертов», которых только в «ДНР» насчиталось - 21 человек.
Все мы понимаем, что тетя из Сенегала или дядя из Индонезии не полетят за свой счет в Донецк, чтоб понаблюдать за «праздником демократии». И, в отличие от официальных наблюдателей, их пребывание там не оплатят ни их правительства, ни ОБСЕ. Понятно, что их приглашала Россия она же и оплачивала их перелеты, питание и мнение.
Доверяй, но проверяй
Неожиданные результаты выдали в понедельник социологи. Оказывается, несмотря на беспрецедентное доверие к Владимиру Зеленскому (85% в марте этого года), 78% украинцев считают, что президент страны несёт прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
Только 18% не согласны с этим утверждением. Таковы данные по итогам опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Как соотносятся доверие и ответственность за коррупцию – непонятно. Но, похоже, в вопросах борьбы с коррупцией украинцы больше полагаются на западных партнеров, чем на свои власти.
Так 55% опрошенных согласились с тезисом, что военная помощь Украине должна оказываться зарубежными партнерами при условии эффективной борьбы с коррупцией. Более половины украинцев, а именно 52,5% опрошенных, считают, что критиковать власть за коррупцию нужно, несмотря на войну.
Они не согласны с тем, что такая критика дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров. На самом деле, конечно, уменьшает. Но в то же время, коррупция во власти во время войны настолько возмущает людей, что они готовы использовать Запад как инструмент давления на украинские власти в этом вопросе.
Ну, а что касается Владимира Зеленского, то кроме скандалов с закупками Минобороны для ВСУ, его в августе часто вспоминали в негативном свете и за идею передать подследственность дел о коррупции от независимых антикоррупционных органов в президентскую «ручную» СБУ.
Возможно, это повлияло на возложение на него украинцами ответственности за действия коррупционеров. Впрочем, после этого замеров доверия к президенту не было. Возможно, сейчас оно соотносится с мнениями украинцев по коррупционным вопросам.
Ценности или национальные признаки?
На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что Прилуцкий городской районный суд Черниговской области дал 5 лет лишения свободы пожилой женщине за лайки в соцсети «Одноклассники» под пророссийскими постами. Ее обвинили «в глорификации (прославлении - прим. ред.) вооруженной агрессии».
«Таким образом, обвиняемая распространила три публикации. Их содержание в публичном тексте приговора не цитируется. Один раз это было одобрение сообщения на странице какой-то группы, в другой раз видеоматериала со страницы "Комсомольской правды", в котором выражалась приверженность к боевикам "ДНР". В третий раз женщина поддержала лайком текстово-графический материал, в котором прославляли оккупантов», - сообщают СМИ.
Нельзя сказать, что этот факт вызвал бурю эмоций демократичных украинцев. Похоже, что большинство из них поддерживают практику тюремных заключений за выражение своего мнения, по аналогии с Россией и Беларусью. Но все же не случайно, во-первых, эти публикации появились во всех ведущих СМИ.
Во-вторых, - ведущий обозреватель «Украинской правды» Михаил Дубинянский опубликовал в минувшие выходные статью, которая вызывает прямую аллюзию с этим. Стоит привести несколько цитат из нее, поскольку они показывают нынешнее состояние раскола украинского общества и влияние на него войны.
«Никому не хочется, чтобы сегодняшняя Украина хотя бы отдаленно напоминала Российскую Федерацию. От сходства с путинской Россией стремятся уйти, словно от больного проказой. Вот только само понятие "сходство с врагом" может толковаться нашими соотечественниками по-разному.
Одни из нас убеждены, что "быть похожими на Россию" - это разговаривать на том же языке, что и россияне; слушать песни тех же исполнителей , читать книги тех же авторов и смотреть фильмы тех же режиссеров.
А другие уверены, что "быть похожими на Россию" - это практиковать такое же отношение к демократии и либерализму, к правам человека и свободе слова, к вмешательству государства в жизнь своих граждан и т. д.
Первый подход можно назвать национально-культурным, второй - ценностным. И в зависимости от того, какой из двух подходов считается приоритетным, одна и та же ситуация может интерпретироваться как уподобление врагу или как отсутствие общих черт с ним».
Автор анализирует распространенную в России, а сейчас и в Украине, практику принуждения людей, высказавших «непатриотичные» суждения в соцсетях, к публичным видео-извинениям.
«Если взять за основу ценностный подход, то сходство с РФ, к сожалению, очевидно. В Европе или США трудно представить свободного гражданина, который под давлением силовиков записывал бы унизительные видео с извинениями. А для Украины, как и для вражеской России, это норма.
Но если вооружиться национально-культурным подходом, все выглядит иначе. На первый план выходит принципиальная разница: россиян принуждают каяться за грехи перед Россией на русском языке, а украинцев заставляют извиняться за проступки перед Украиной на украинском. Значит, сходства с врагом нет», - пишет Михаил Дубинянский.
«Национально-культурные маркеры подтверждают, что с начала полномасштабной российской агрессии пропасть между Украиной и Россией неуклонно увеличивается… Однако ценностные маркеры подталкивают к другому, менее приятному выводу: по некоторым критериям разрыв между нами и нашим врагом не только не увеличился, а, наоборот, частично сократился.
Ничего уникального в этом нет: жестокие войны часто способствуют некоторому размыванию границ между демократиями и автократиями», - пишет автор. И констатирует: «из-за вражеской агрессии отечественная политика оказалась фактически заморожена», «из-за вражеской агрессии пришлось закручивать гайки, стремиться к унификации информационного пространства, прибегать к цензуре и самоцензуре», «при всем желании трудно утверждать, что мобилизация в Украине проходит намного либеральнее, чем во вражеском государстве».
Резюме: «…Нетрудно спрогнозировать, что ценностные маркеры в Украине будут постепенно вытесняться национально-культурными. О правах человека страна будет вспоминать все реже, зато о деколонизации и дерусификации – все чаще. Поскольку в первом случае украинцев может огорчить возросшее сходство с РФ, а во втором случае можно радоваться тому, что сходства с Россией становится все меньше и меньше».
Нерадостные, хотя и логичные выводы. И все же есть повод для оптимизма. По остроте эту публикацию можно сравнить с, опять же, опубликованной недавно в российской «Независимой газете» статьей директора Института США и Канады РАН РФ Валерия Гарбузова. В ней он анализировал сегодняшнее состояние российского общества. Так вот, после этой статьи Гарбузов лишился своей должности. А Дубинянский пока остается обозревателем в одном из ведущих СМИ страны.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.