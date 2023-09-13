День сурка на оккупированных территориях, Зеленский и коррупция, чем Украина похожа на РФ. Обзор событий в Украине

Во-вторых, - ведущий обозреватель «Украинской правды» Михаил Дубинянский опубликовал в минувшие выходные статью, которая вызывает прямую аллюзию с этим. Стоит привести несколько цитат из нее, поскольку они показывают нынешнее состояние раскола украинского общества и влияние на него войны.

«Никому не хочется, чтобы сегодняшняя Украина хотя бы отдаленно напоминала Российскую Федерацию. От сходства с путинской Россией стремятся уйти, словно от больного проказой. Вот только само понятие "сходство с врагом" может толковаться нашими соотечественниками по-разному.

Одни из нас убеждены, что "быть похожими на Россию" - это разговаривать на том же языке, что и россияне; слушать песни тех же исполнителей , читать книги тех же авторов и смотреть фильмы тех же режиссеров.

А другие уверены, что "быть похожими на Россию" - это практиковать такое же отношение к демократии и либерализму, к правам человека и свободе слова, к вмешательству государства в жизнь своих граждан и т. д.

Первый подход можно назвать национально-культурным, второй - ценностным. И в зависимости от того, какой из двух подходов считается приоритетным, одна и та же ситуация может интерпретироваться как уподобление врагу или как отсутствие общих черт с ним».

Автор анализирует распространенную в России, а сейчас и в Украине, практику принуждения людей, высказавших «непатриотичные» суждения в соцсетях, к публичным видео-извинениям.