Перед саммитом «Большой двадцатки» в Нью-Дели снесли десятки трущоб, чтобы не смущать высоких гостей

«Трущобы не только воплощают сложные политические и социальные проблемы, но и порождают множество видов экономической деятельности», - пишет Тарун Верма, доцент Университета Индиры Ганди в Мирпуре. К примеру, в одной только мумбайской трущобе Дхарави производится товаров на 500 миллионов долларов в год. Там пекут хлеб, перерабатывают пластик, шьют одежду и сумки, выпускают керамику и металлические изделия.

Важная часть трущобного экспорта - сотни тысяч талантливых людей, мечтающих вырваться из этой среды и предпринимающих для этого неимоверные усилия. Вот несколько примеров выдающихся индийцев, которым это удалось, несмотря на жесткое социальное расслоение и кастовую систему.

Кузница кадров

Оказаться по ту сторону экрана в болливудском фильме - мечта миллионов обитателей трущоб. Легенда индийской сцены Раджникант вырос в крайней бедности и начинал свою карьеру простым грузчиком и кондуктором автобуса в Бангалоре. «Каждую поездку наш автобус был переполнен из-за него. Шиваджи (настоящее имя Раджниканта) раздавал билеты и собирал сдачу с таким шиком, что все хотели проехать маршрутом 10А из Сринагара в Маджестик», - рассказывал Радж Бахадур, водитель автобуса, в котором работал будущий актер.