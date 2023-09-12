Опрос: поддержка Украины в Эстонии значительно превышает средний уровень по ЕС

79% в среднем по ЕС и 71% в Эстонии считают, что меры ЕС должны снизить потребление электроэнергии. 75% в целом по ЕС и 86% в Эстонии считают, что ЕС должен финансировать совместные оборонные проекты по развитию стратегического оборонного потенциала и технологий.

Подавляющее большинство европейцев (85%) считают, что война России против Украины свидетельствует о необходимости укрепления энергетической и экономической безопасности ЕС, 75% - о необходимости расширения военного сотрудничества между странами-членами, 71% - о необходимости продолжать проявлять солидарность с Украиной.

В Эстонии доля респондентов, согласных с этими утверждениями, значительно превышает средний показатель по ЕС - 91, 86 и 87% соответственно.

Европейцы продолжают поддерживать Украину и украинцев. 86% в целом по ЕС и 94% в Эстонии одобряют то, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны.

77% в целом по ЕС и 75% в Эстонии согласны принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.

71% в ЕС и 85% в Эстонии поддерживают экономические санкции против России. 67% в ЕС и 65% в Эстонии считают, что ЕС должен поддерживать интеграцию Украины в Европу и единый рынок. 65% в ЕС и 82% в Эстонии выступают за финансовую и экономическую поддержку Украины, а 57% в ЕС и 81% в Эстонии считают, что ЕС должен поддерживать закупки и поставки военного оборудования для Украины, а также обучение личного состава ВСУ.