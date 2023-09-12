Опрос: поддержка Украины в Эстонии значительно превышает средний уровень по ЕС

Проведенный Еврокомиссией очередной опрос «Евробарометр» показывает, что поддержка Украины в Эстонии значительно превышает средний уровень по ЕС.
Об этом BNS сообщили в эстонском представительстве Еврокомиссии, отметив, что, по данным опроса, европейцы в подавляющем большинстве поддерживают принятые за последний год меры по защите потребителей и бизнеса от скачков цен на энергоносители, а также шаги, направленные на обеспечение энергетической безопасности и зеленого поворота.
Опрос также подтвердил общую поддержку европейцами развития экологически чистых технологий и действий ЕС в ответ на агрессию и вторжение России в Украину.
86% респондентов отметили важность инициатив на европейском уровне, направленных на ограничение прямого воздействия прошлогоднего роста цен на энергоносители на потребителей и бизнес. В Эстонии так считают 90% респондентов.
Более четырех пятых считают важным содействовать рациональному использованию природных ресурсов - 86% в среднем по ЕС и 87% в Эстонии.
82% в среднем по ЕС и 85% в Эстонии считают важным содействие совместным закупкам газа государствами-членами ЕС для обеспечения надежности поставок.
81% в среднем по ЕС и 86% в Эстонии считают важным налаживание партнерских отношений с другими мировыми державами, такими как Великобритания, США, Япония и Австралия, и снижение чрезмерной торговой зависимости от таких стран, как Россия и Китай.
Как в ЕС, так и в Эстонии 80% считают важным повышение конкурентоспособности европейской индустрии чистых технологий. 77% в среднем по ЕС и 84% в Эстонии считают важными меры ЕС, направленные на ускорение цифрового перехода.
Что касается дальнейших действий, то 86% в среднем по ЕС и 90% в Эстонии считают, что газовые хранилища ЕС должны быть заполнены, чтобы избежать риска нехватки газа. 85% в среднем по ЕС и 82% в Эстонии считают, что ЕС должен стимулировать производство экологически чистых технологий в государствах-членах.
79% в среднем по ЕС и 71% в Эстонии считают, что меры ЕС должны снизить потребление электроэнергии. 75% в целом по ЕС и 86% в Эстонии считают, что ЕС должен финансировать совместные оборонные проекты по развитию стратегического оборонного потенциала и технологий.
Подавляющее большинство европейцев (85%) считают, что война России против Украины свидетельствует о необходимости укрепления энергетической и экономической безопасности ЕС, 75% - о необходимости расширения военного сотрудничества между странами-членами, 71% - о необходимости продолжать проявлять солидарность с Украиной.
В Эстонии доля респондентов, согласных с этими утверждениями, значительно превышает средний показатель по ЕС - 91, 86 и 87% соответственно.
Европейцы продолжают поддерживать Украину и украинцев. 86% в целом по ЕС и 94% в Эстонии одобряют то, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны.
77% в целом по ЕС и 75% в Эстонии согласны принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.
71% в ЕС и 85% в Эстонии поддерживают экономические санкции против России. 67% в ЕС и 65% в Эстонии считают, что ЕС должен поддерживать интеграцию Украины в Европу и единый рынок. 65% в ЕС и 82% в Эстонии выступают за финансовую и экономическую поддержку Украины, а 57% в ЕС и 81% в Эстонии считают, что ЕС должен поддерживать закупки и поставки военного оборудования для Украины, а также обучение личного состава ВСУ.
Кроме того, гражданам был задан вопрос о том, какие ценности лучше всего воплощаются в ЕС, в других странах мира или в обеих частях света в равной степени.
53% в целом по ЕС и 58% в Эстонии считают, что ЕС лучше всего воплощает в себе уважение к основным правам и ценностям. 50% в целом по ЕС и 55% в Эстонии считают, что ЕС воплощает социальное равенство и благосостояние, а 49% в целом по ЕС и 55% в Эстонии считают, что ЕС воплощает терпимость и открытость по отношению к другим.
По каждой из этих ценностей примерно шестая часть респондентов считает, что лучше всего они воплощаются в других частях света, а около четверти - что как в ЕС, так и в других странах.
Экспресс-опрос «Евробарометр» на тему вызовов и приоритетов ЕС на 2023 год проводился в 27 странах-членах ЕС в период с 24 по 31 августа. В онлайн-опросе приняли участие 26 514 граждан ЕС.