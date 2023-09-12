Пропавший две недели назад 40-летний мужчина найден в лесу мертвым

Неделю назад полиция попросила помощи в выяснении местонахождения 40-летнего Олександра, с которым родственники последний раз общались 7 сентября. Сегодня пропавший был найден мертвым.
Неделю назад родственники 40-летнего Олександра сообщили в полицию, что он пропал в Выру. Последний раз они связывались с ним по телефону утром 7 сентября, после чего связь оборвалась. С тех пор Олександр не появлялся ни дома, ни на работе, и было неизвестно, куда он мог направиться.
Полиция проверила все возможные адреса, где он мог бы остановиться. Полицией также были проверены медицинские учреждения и участок между улицами Уус и Петсери. Найти Олександра не удалось.
Сегодня, 19 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что проверка различных сведений и поиски пропавшего продолжались до сегодняшнего дня, когда полицейские со служебной собакой прочесали деревню Лоозу, местные леса и берега озера.
«Незадолго до полудня тело пропавшего было найдено в лесу в деревне Лоозу. Оснований подозревать преступление нет», - уточнили в полиции.