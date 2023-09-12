Пропавший две недели назад 40-летний мужчина найден в лесу мертвым

Неделю назад родственники 40-летнего Олександра сообщили в полицию, что он пропал в Выру. Последний раз они связывались с ним по телефону утром 7 сентября, после чего связь оборвалась. С тех пор Олександр не появлялся ни дома, ни на работе, и было неизвестно, куда он мог направиться.