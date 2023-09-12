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Пропавший две недели назад 40-летний мужчина найден в лесу мертвым

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Неделю назад полиция попросила помощи в выяснении местонахождения 40-летнего Олександра, с которым родственники последний раз общались 7 сентября. Сегодня пропавший был найден мертвым. 

Неделю назад родственники 40-летнего Олександра сообщили в полицию, что он пропал в Выру. Последний раз они связывались с ним по телефону утром 7 сентября, после чего связь оборвалась. С тех пор Олександр не появлялся ни дома, ни на работе, и было неизвестно, куда он мог направиться.

Полиция проверила все возможные адреса, где он мог бы остановиться. Полицией также  были проверены медицинские учреждения и участок между улицами Уус и Петсери. Найти Олександра не удалось.

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что проверка различных сведений и поиски пропавшего продолжались до сегодняшнего дня, когда полицейские со служебной собакой прочесали деревню Лоозу, местные леса и берега озера.

«Незадолго до полудня тело пропавшего было найдено в лесу в деревне Лоозу. Оснований подозревать преступление нет», - уточнили в полиции.

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