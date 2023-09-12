Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 40-летнего Олександра

Родственники сообщили полиции, что 40-летний Олександр пропал в Выру почти неделю назад. Последний раз родственники связывались с ним по телефону утром 7 сентября, после чего связь с ним оборвалась. С тех пор он не появлялся ни дома, ни на работе, и неизвестно, куда он мог направиться.