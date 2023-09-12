Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 40-летнего Олександра

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Олександра, с которым родственники последний раз общались 7 сентября.
Родственники сообщили полиции, что 40-летний Олександр пропал в Выру почти неделю назад. Последний раз родственники связывались с ним по телефону утром 7 сентября, после чего связь с ним оборвалась. С тех пор он не появлялся ни дома, ни на работе, и неизвестно, куда он мог направиться.
Полиция проверила все возможные адреса, где он мог бы остановиться. Полицией были также проверены медицинские учреждения округа и участок между улицами Уус и Петсери. Найти Олександра пока не удалось.
Олександр ростом 175 см, худощавого телосложения. У него короткие черные волосы, татуировка на одной руке.
Полиция просит всех, кто видел мужчину на фотографии сообщить об этом по номеру 112.