Галерея ⟩ В центре Таллинна открылся основательно обновленный продовольственный магазин

Концепция, логотип, визуальный стиль, дизайн интерьера и язык рекламы Delice полностью обновлены. Вдохновленный средой итальянского городского рынка, Delice переносит атмосферу солнечного средиземноморского побережья в самое сердце Таллинна. В магазине с новой концепцией еще больший акцент сделан на изысканные деликатесы и вкуснейшие блюда Delice köök, которые готовятся на месте.

Разработанный архитекторами Катрин и Арго Вайкла дизайн интерьера, в котором особое внимание уделено свету и пространству, ориентирован на создание высококачественного общего впечатления.

По словам креативного директора Velvet Кристьяна Крисфельдта, их вдохновила идея о месте, где любители отличной еды смогли бы найти лучшие ингредиенты, солнечную атмосферу и превосходное обслуживание. Delice Solaris - это не обычный магазин, это настоящий рай для гурманов.

«Обновление Delice мы проводили долго и основательно. Открытие Delice Solaris - это новое качественное дополнение к рынку продовольственных магазинов премиум-класса в центре Таллинна, которого клиенты ждали очень давно. Широкий ассортимент продуктов для гурманов и деликатесы, приготовленные на месте поварами Delice, выделяют магазин на фоне других и дарят покупателям новые, свежие вкусовые впечатления», - сообщила член правления Selver AS Кристи Ломп.