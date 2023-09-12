Погоня за олигархом Коломойским: как ловили украинского Аль Капоне и почему это так важно для Украины

Информация о том, что олигарху должно быть предъявлено подозрение, витала в воздухе, но никак не подтверждалась.

На прошлой неделе украинских журналистов пригласили на неформальную встречу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где отчитались за полгода работы. Пользуясь моментом, я стал расспрашивать: когда будет подписано подозрение Коломойскому, насколько близко группа детективов и прокуроров подобралась к олигарху? В ответ я услышал довольно новые факты, которые меня несколько шокировали. Они могут удивить и вас.

Везде есть уши

Оказывается, сам олигарх персонально проходит сразу по трем делам, расследуемым НАБУ: растрата около 200 миллионов долларов из «ПриватБанка» и вывод денег из копании «Укрнефть» и «Укрэнерго». Всюду фигурировали суммы на миллиарды гривен.

Но собеседник пояснил, что дела против Коломойского очень сложно расследовать. Во-первых, как только заслушивается одно из таких дел, менее чем через час Коломойский об этом узнает. К тому же олигарха заблаговременно информируют об обысках. То есть уши у Коломойского есть везде: и в НАБУ, и в судах. Во-вторых, часто детективы и прокуроры боялись расследовать эти дела, тянули резину и нехотя проводили следственные действия. Всему виной страх. Окружение Коломойского вполне могло угрожать детективам: некоторым поджигали машины, а бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую Коломойский обвинял во всех своих неудачах, под Киевом спалили дом.

Эпоха заканчивается