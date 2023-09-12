Задержание Игоря Коломойского - знаковое событие для Украины. Этот олигарх, собственник крупнейшей в стране бизнес-группы «Приват», продолжал использовать методы ведения дел из «лихих 90-х» и во многом опирался на силу, давление и подкуп. Коломойского стоит вполне серьезно сравнивать с американским гангстером Аль Капоне. Но получит ли украинский олигарх настоящий тюремный срок - вопрос открытый.
Погоня за олигархом Коломойским: как ловили украинского Аль Капоне и почему это так важно для Украины
С начала 2023 года я слышал от представителей окружения Зеленского, что, мол, вот-вот украинского олигарха Игоря Коломойского настигнут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и предъявят ему подозрение, а потом посадят в тюрьму. Но понимая возможности олигарха, даже после потери части влияния на власть, мне слабо верилось, что Коломойский даст себя в обиду.
Игорь Коломойский - один из самых богатых и влиятельных украинцев. Американский Forbes оценил его состояние в миллиард за 2022 год. Есть попробовать изложить историю Коломойского, то это бы очень заинтриговало сценаристов из Netflix и HBO. Но я попробую уложиться в несколько абзацев.
Краткая история последнего периода олигарха из Днепра
После победы Владимира Зеленского в 2019 году миллиардер из Днепра возвращается на родину после нескольких лет эмиграции. В 2016 году он был вынужден уехать из-за острого конфликта с предыдущим президентом Петром Порошенко. Тогда же правительство принимает решение национализировать «ПриватБанк», принадлежащий Коломойскому - сердцевину его бизнес-империи, поскольку этот крупнейший частный банк в стране стоит на грани банкротства. Агентство Kroll установило, что из банка вывели под видом фиктивных кредитов более пяти миллиардов.
Вернувшись в 2019 году, Коломойский объявляет, что будет добиваться возвращения банка. Он близок к Владимиру Зеленскому, свободно общается с ним и с другими членами его команды. Постепенно олигарх заводит на крупные госпредприятия своих менеджеров в энергетической и нефтедобывающей промышленности. Он король положения, обласканный властью, и знает, как использовать власть в личных интересах обогащения. В составе парламентского большинства фракции «Слуга народа» у него около 30 депутатов, мнением которых он управляет в ручном режиме. Офис Зеленского оказывается в заложниках такого положения, ведь без голосов от «депутатов Коломойского» невозможно принять ни одного решения.
Санкции США
Надлом происходит в мае 2020 года. Американские доноры настаивают на принятии в парламенте «антиколомойского закона», дабы обезопасить «ПриватБанк» от возвращения назад в собственность олигарха. Еще через полгода Белый дом накладывает санкции на Коломойского и запрещает ему и членам его семьи въезд в США. Параллельно ФБР расследует отмывание денег Коломойским в США, ведь он скупил тысячи квадратных метров недвижимости на Среднем Западе. Параллельно украинское правительство судится в Лондонском суде с Коломойским за нанесенный государству ущерб, ведь правительство докапитализировало ПриватБанк, чтобы не допустить банкротства и хочет вернуть хотя бы часть этих средств.
Из-за вороха проблем, американских санкций и окрепшей власти самого Зеленского, олигарх становится для нее токсичным. Общаются теперь с Коломойским нехотя, хоть продолжают оказывать минимально необходимое уважение.
«У президента есть какая-то часть сантиментов [к Коломойскому]. Если обложить его флажками, как сейчас, то на выходе он не будет вредить прогрессу и евроинтеграции. Коломойский - это наше домашнее животное. Наш домашний олигарх», - как-то сказал мне один из соратников президента в Верховной Раде.
Юмористический проект Зеленского «Квартал 95» частично принадлежит одному из партнеров Коломойского, Тимуру Миндичу, а сами выпуски «Квартала» много лет выходили на «1+1», телеканале, принадлежащему олигарху. Именно опираясь на медийную поддержку «плюсов», Зеленский добился такой внушительной победы на президентских выборах.
То есть, Зеленский очень долго терпел Коломойского и не мог стукнуть его по рукам, когда тот лоббировал своих протеже в госструктуре. На этом фоне Зеленский сблизился с другим влиятельным олигархом, Ринатом Ахметовым, но это уже другая история, а мы вернемся к расследованиям НАБУ против Коломойского.
Информация о том, что олигарху должно быть предъявлено подозрение, витала в воздухе, но никак не подтверждалась.
На прошлой неделе украинских журналистов пригласили на неформальную встречу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где отчитались за полгода работы. Пользуясь моментом, я стал расспрашивать: когда будет подписано подозрение Коломойскому, насколько близко группа детективов и прокуроров подобралась к олигарху? В ответ я услышал довольно новые факты, которые меня несколько шокировали. Они могут удивить и вас.
Везде есть уши
Оказывается, сам олигарх персонально проходит сразу по трем делам, расследуемым НАБУ: растрата около 200 миллионов долларов из «ПриватБанка» и вывод денег из копании «Укрнефть» и «Укрэнерго». Всюду фигурировали суммы на миллиарды гривен.
Но собеседник пояснил, что дела против Коломойского очень сложно расследовать. Во-первых, как только заслушивается одно из таких дел, менее чем через час Коломойский об этом узнает. К тому же олигарха заблаговременно информируют об обысках. То есть уши у Коломойского есть везде: и в НАБУ, и в судах. Во-вторых, часто детективы и прокуроры боялись расследовать эти дела, тянули резину и нехотя проводили следственные действия. Всему виной страх. Окружение Коломойского вполне могло угрожать детективам: некоторым поджигали машины, а бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую Коломойский обвинял во всех своих неудачах, под Киевом спалили дом.
Эпоха заканчивается
В таких условиях детективы прожили несколько лет - и вот кульминация: есть необходимая база доказательств против Коломойского для предъявления подозрения по делу «ПриватБанка». Но в Офисе президента просят директора НАБУ и главу Специальной антикоррупционной прокуратуры отложить предъявление олигарху подозрения на неделю. Мол, предъявите, как вернетесь из командировки в США. Уж не знаю, какие аргументы там использовали еще, но точно знаю, что после избрания Семена Кривоноса директором НАБУ, антикоррупционные органы стали более сговорчивыми по отношению к власти.
И, представьте себе, пока Кривонос с коллегой из Спецпрокуратуры Александром Клименко встречаются с американским истеблишментом и, видимо, хвалятся проделанной работой, подконтрольная Офису президента СБУ вместе с другими органами быстро стряпает подозрение Коломойскому и отправляет того в СИЗО. Как говорят источники, подозрение СБУ, по большому счету, пустышка, но можно будет дорабатывать новые и новые эпизоды.
По большому счету, Коломойский попал в руки не тех правоохранителей. Слышу версии, что таким образом олигарх даже нарочно спрятался от настоящего правосудия, ведь договориться с подконтрольным президенту СБУ намного проще, чем с антикоррупционными органами, которые долго охотились за такой крупной рыбой, как он.
В любом случае, по моему мнению, эпоха Коломойского все-таки подходит к концу, как когда-то, более ста лет назад, закончилась эпоха Аль Капоне в США. Никто из власти не посмеет просто выпустить олигарха на свободу как ни в чем не бывало. Очевидно, его ждет суд, но, возможно, более мягкое наказание, чем могло бы быть.