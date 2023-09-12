Фургон съехал в кювет, а пьяный водитель смог лишь пробормотать: «Доброе утро!»

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кихлевере-Лихулыпе в Ляэне-Вирумаа поступило в Центр тревоги около 13:50. Журналист Virumaa Teataja Мерли Раудла, прибывшая на место происшествия через 45 минут, рассказала, что и водитель, и пассажир находились на месте происшествия и были настолько пьяны, что не могли стоять на ногах. Рыбный фургон съехал с дороги и находился в кювете. Пассажир сидел рядом с машиной, а водитель - за рулем.

«Водитель вроде бы был в хорошем настроении, но сказал только "Доброе утро!" и полицейским, и мне, наверное, не поняв, что произошло, - рассказала журналист. - На самом деле, это все-таки очень удачная случайность, что поездка закончилась так, как она закончилась. Здесь легкий поворот, но видимо, они даже с ним не справились. Никто не знает, что и где могло бы случиться, если бы они не съехали с дороги».