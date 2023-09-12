Фургон съехал в кювет, а пьяный водитель смог лишь пробормотать: «Доброе утро!»

Как долго белый фургон с надписями «Свежая рыба. Копченая рыба. Рыбные продукты» простоял в кювете в деревне Выйпере, точно неизвестно, поскольку водитель и пассажир были настолько пьяны, что не смогли самостоятельно сообщить о дорожно-транспортном происшествии. На вопросы полицейских и журналиста водитель смог лишь добродушно пробормотать: «Доброе утро!».
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кихлевере-Лихулыпе в Ляэне-Вирумаа поступило в Центр тревоги около 13:50. Журналист Virumaa Teataja Мерли Раудла, прибывшая на место происшествия через 45 минут, рассказала, что и водитель, и пассажир находились на месте происшествия и были настолько пьяны, что не могли стоять на ногах. Рыбный фургон съехал с дороги и находился в кювете. Пассажир сидел рядом с машиной, а водитель - за рулем.