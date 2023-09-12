На латвийско-белорусской границе растет беспокойство, один пропускной пункт будет закрыт

Всего на латвийско-белорусской границе было остановлено 103 человека, из которых семерым разрешили въехать в Латвию по гуманитарным соображениям, сообщило Латвийское национальное вещание (LSM) со ссылкой на начальника пограничной службы Гунтиса Пуятса в утренней программе Латвийского телевидения.

В последние недели наблюдаются постоянные и многочисленные попытки незаконного пересечения латвийской границы. По данным LSM, этому способствует операция по контрабанде людей, организованная белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Польша, Литва и Латвия являются странами-мишенями для Беларуси, чтобы проверить их способность противостоять гибридным атакам, сказал Пуятс.

В связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси латвийские пограничники предлагают закрыть погранпереход Силене на границе с Беларусью.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша заявили, что оставляют за собой право полностью закрыть границу с Беларусью, если ситуация продолжит ухудшаться.

Предложение о закрытии пограничного перехода Силене - это сигнал белорусскому режиму, что поездки и нормальные отношения не могут быть сохранены, если гибридные атаки будут направлены против Латвии и будет нанесен ущерб латвийской инфраструктуре, считает LSM. Например, в латвийском пограничном заборе были вырезаны дыры.