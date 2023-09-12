Катастрофическое наводнение в Ливии: более 2000 погибших и 10 000 пропавших без вести

Специалисты и ранее предупреждали, что плотины могут прорваться. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.

Машина, вбитая в витрину магазина. Фото: Anadolu Agency

Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу «Аль-Хурра», что одним из отягчающих обстоятельств трагедии стал рельеф местности: «Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули».

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: «Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор».

«Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах», - сказал он.

Затопленный город. Фото: Reuters

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны. Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии. Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Ни признанное, ни непризнанное правительства не вкладывали средства в поддержку и ремонт инфраструктуры, чем и могу объясняться катастрофические последствия наводнения.

Размытая дорога Фото: Reuters

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десяти человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.