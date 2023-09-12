Галерея ⟩ В Эстонию прибыл Патриарх Константинопольский Варфоломей

На встрече будут обсуждаться: роль и деятельность Эстонской Православной Церкви в эстонском обществе, агрессивная война России в Украине, вопросы образования, окружающей среды и климата.

По окончании встречи президент Карис и Вселенский Патриарх Варфоломей проведут совместную пресс-конференцию. Во вторник Вселенский Патриарх также встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).

В среду Вселенский Патриарх Варфоломей встретится со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром («Ээсти 200»), председателем эстонско-греческой парламентской группы Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ), министром иностранных дел Маргусом Цахкна («Ээсти 200») и министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия).

Кроме того, патриарх посетит Центр Арво Пярта, где встретится с Арво и Норой Пярт, а также музей Банка Эстонии, где встретится с бывшим председателем совета банка Мартом Лааром. В ходе визита он также встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом (Центристская партия) и мэром Тарту Урмасом Клаасом (Партия реформ), а также прочтет лекцию в Тартуском университете. После этого Варфоломей посетит несколько приходов Эстонской Апостольской Православной Церкви.

В Эстонской Апостольской Православной Церкви уточнили, что первые три дня визита патриарха будут носить государственный характер, а во время пастырского визита с 15 по 20 сентября Его Святейшество посетит Тарту, Вярска, Валга, Пярну, Хийумаа, Таллинн и Арукюла. На каждой части визита будет совершена литургия или молебен, патриарх встретится с руководителями местных органов власти и православными верующими.

16 сентября патриарх Варфоломей совершит богослужение под открытым небом на Певческом поле Вярска, где ожидается до тысячи православных верующих и друзей Православной Церкви со всей Эстонии.

Это будет четвертый официальный визит Вселенского Патриарха в Эстонию, приуроченный к 100-летию Эстонской Апостольской Православной Церкви и 30-летию ее воссоздания.

7 июля 1923 года Вселенский Патриарх Мелетий IV совместно со Священным Синодом издал томос (акт) об автономии или частичной независимости Эстонской Апостольской Православной церкви (ЭАПЦ). За день до этого аналогичный акт получила Финская Православная Церковь. В настоящее время Эстонская Апостольская Православная Церковь насчитывает около 34 000 человек в 68 приходах.