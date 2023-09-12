Россиянину, который первым заявил о пытках ЛГБТ-людей в Чечне, присудили крупную компенсацию

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 52 тысячи евро россиянину Максиму Лапунову, который первым публично заявил в 2017 году о похищениях и пытках ЛГБТ-людей в Чечне. Об этом сообщает сообщает «Новая Газета. Европа» со ссылкой на «Команда против пыток».
«В ходе разбирательства было установлено, что Лапунов был доставлен с места работы в Грозном в местное отделение милиции, где он вместе с другими мужчинами подвергся жестоким избиениям и серьезным угрозам со стороны сотрудников милиции из-за его сексуальной ориентации», - говорится в пресс-релизе суда.
Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека - запрет пыток (статья 3) в связке с запретом на дискриминацию (статья 14), а также незаконное лишение свободы (статья 5).
Лапунова задержали в Чечне 16 марта 2017 года. Две недели, до 28 марта, его незаконно удерживали в подвале управления Уголовного розыска (УУР) МВД по Чечне. Освободили мужчину только потому, что его семья обратилась в полицию по месту проживания в Пермском крае с заявлением о пропаже. Чеченские силовики отпустили его, приказали покинуть республику и под угрозой расправы запретили рассказывать о том, что с ним произошло.
Несмотря на это, Лапунов обратился к правозащитникам и сообщил, что его избивали и пытали током.
«Пока меня избивали, в камеру забегали всякие люди с криками, что я гей, что таких как я надо убивать. Изо дня в день мне объясняли, какими методами меня убьют, и как это будет», - цитирует Лапунова «Команда против пыток».
Он также рассказал, что вместе с ним в подвале находились десятки других задержанных.
Несмотря на ходатайство омбудсвумен Татьяны Москальковой о госзащите для Максима Лапунова, она так и не была предоставлена, а уголовное дело не было возбуждено. Правозащитников не допустили к следственным действиям, а Лапунова - к осмотру места происшествия.
Мужчине пришлось покинуть страну в связи с нарастающей угрозой его жизни и здоровью.
«Это трудно принять, что законы и Конституция, которые прописаны для людей и для граждан, не работают вообще никак. Как бы ты ни боролся, как бы ты ни старался, все равно ты будешь виноват. Нет справедливости - это сложно принять, сложно понять», - рассказал Лапунов в своем монологе для Кризисной группы СК SOS, которая сейчас занимается обеспечением его безопасности.
В 2017 году «Новая газета» рассказала о массовых задержаниях и убийствах ЛГБТ-людей в Чечне. На тот момент сообщалось о пытках более ста человек, как минимум трое были убиты. Чеченские власти отрицают эту информацию.