Россиянину, который первым заявил о пытках ЛГБТ-людей в Чечне, присудили крупную компенсацию

«В ходе разбирательства было установлено, что Лапунов был доставлен с места работы в Грозном в местное отделение милиции, где он вместе с другими мужчинами подвергся жестоким избиениям и серьезным угрозам со стороны сотрудников милиции из-за его сексуальной ориентации», - говорится в пресс-релизе суда.

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека - запрет пыток (статья 3) в связке с запретом на дискриминацию (статья 14), а также незаконное лишение свободы (статья 5).

Лапунова задержали в Чечне 16 марта 2017 года. Две недели, до 28 марта, его незаконно удерживали в подвале управления Уголовного розыска (УУР) МВД по Чечне. Освободили мужчину только потому, что его семья обратилась в полицию по месту проживания в Пермском крае с заявлением о пропаже. Чеченские силовики отпустили его, приказали покинуть республику и под угрозой расправы запретили рассказывать о том, что с ним произошло.

Несмотря на это, Лапунов обратился к правозащитникам и сообщил, что его избивали и пытали током.

«Пока меня избивали, в камеру забегали всякие люди с криками, что я гей, что таких как я надо убивать. Изо дня в день мне объясняли, какими методами меня убьют, и как это будет», - цитирует Лапунова «Команда против пыток».