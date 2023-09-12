Компания airBaltic раскрыла самые популярные направления этого лета

В компании заявили, что эти направления популярны как для отдыха, так и для деловых поездок.

Помимо этих направлений, среди популярных маршрутов из Риги в августе были рейсы airBaltic в Лондон, Париж, Милан и Амстердам.

Уже сообщалось, что, по подсчетам агентства LETA, в прошлом году airBaltic перевезла в общей сложности 3,34 миллиона пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, но на 33,8 процента меньше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн ​​евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54 млн евро.