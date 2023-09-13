МНЕНИЕ ⟩ Странная неприязнь Каи Каллас к прессе

И в интервью Кийслер, и в прошлом, Каллас использовала гендерный вопрос, говоря, что из-за того, что она женщина, на нее больше нападают, или она не так хорошо ладит с эстонскими журналистами (мужского пола).

Не знаю. Может быть, но может быть и наоборот. Я сам неоднократно брал интервью у Каллас, и по личному опыту (который, конечно, совершенно субъективен) все было наоборот. Поскольку она - симпатичная женщина, бывали случаи, когда Каллас слабо отвечала на вопрос, но я на полсекунды задумывался и, вместо того, чтобы наказать за слабый ответ повторным вопросом, давал отбой. С некоторыми политиками-мужчинами таких колебаний по поводу резкого вопроса не бывает.

Это, конечно, субъективно. Каллас может воспринимать эти ситуации по-другому. И какие-то ситуации с другими журналистами могут быть восприняты иначе.

Но в целом картина такова, что эстонская пресса не относилась к Каллас несправедливо или плохо. Ни в контексте нынешнего скандала с российскими перевозками, ни в прошлом. Конечно, есть моменты, где вкусы расходятся - лично мне не нравится, как на нескольких карикатурах Postimees Каллас изображена с буквой Z, потому что, на мой вкус, это перебор - но, по большому счету, это все равно лишь нюансы.