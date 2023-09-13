МНЕНИЕ ⟩ Странная неприязнь Каи Каллас к прессе

Наиболее ярко это проявилось в недавнем интервью Каи Каллас журналистке Вилье Кийслер, в котором премьер-министр в очередной раз атаковала прессу. Это было заметно и раньше, задолго до нынешнего скандала с российскими перевозками. У Каллас иногда возникает какая-то странная неприязнь к эстонской прессе, пишет журналист Микк Салу.
И в интервью Кийслер, и в прошлом, Каллас использовала гендерный вопрос, говоря, что из-за того, что она женщина, на нее больше нападают, или она не так хорошо ладит с эстонскими журналистами (мужского пола).
Не знаю. Может быть, но может быть и наоборот. Я сам неоднократно брал интервью у Каллас, и по личному опыту (который, конечно, совершенно субъективен) все было наоборот. Поскольку она - симпатичная женщина, бывали случаи, когда Каллас слабо отвечала на вопрос, но я на полсекунды задумывался и, вместо того, чтобы наказать за слабый ответ повторным вопросом, давал отбой. С некоторыми политиками-мужчинами таких колебаний по поводу резкого вопроса не бывает.
Это, конечно, субъективно. Каллас может воспринимать эти ситуации по-другому. И какие-то ситуации с другими журналистами могут быть восприняты иначе.
Но в целом картина такова, что эстонская пресса не относилась к Каллас несправедливо или плохо. Ни в контексте нынешнего скандала с российскими перевозками, ни в прошлом. Конечно, есть моменты, где вкусы расходятся - лично мне не нравится, как на нескольких карикатурах Postimees Каллас изображена с буквой Z, потому что, на мой вкус, это перебор - но, по большому счету, это все равно лишь нюансы.
Это не значит, что в прессе не было ошибок в отношении Каллас, но это были обычные, не злонамеренные ошибки. Журналисты, как и другие люди, иногда ошибаются, потому что информация неполная, или какие-то интерпретации упущены. Это происходило по отношению к Каллас, но это происходило и с другими политиками. Юри Ратас может привести даже больше примеров, когда интерпретация или высказывание о нем в прессе были не совсем справедливыми или точными.
Конечно, выпады Каллас в адрес прессы не являются исключением. Антипатия к СМИ проявлялась порой и у Ратаса, и у Ансипа. А также у многих других политиков. Некоторые даже сделали это частью своего имиджа.
Причины ухудшения отношений могут быть разными, но я подозреваю, что в случае с Каллас причина одна - ее опыт работы в Европе и взаимодействие с иностранными журналистами.
В течение нескольких лет Каллас была успешным депутатом Европарламента. Евродепутаты, впрочем, как и многие другие пребывающие на важных постах в Европейском союзе лица, относительно изолированы от общественности и критики СМИ. Если пресса и проявляет какой-то интерес к деятельности евродепутатов, то это относительно скучные и удобные для респондента темы.
Последние полтора года принесли Каллас еще один опыт. Она получила непропорционально большое для эстонского премьер-министра внимание зарубежных СМИ, причем в позитивном ключе. Однако вопросы безопасности, Украины и вытекающие из них интервью - это тоже комфортные темы, на которые можно дать только правильные или более правильные ответы. Каллас показала хорошие результаты, поскольку давала именно более правильные ответы.
Однако опыт с зарубежной журналистикой не идет ни в какое сравнение с эстонской журналистикой. Премьер-министр, сравнивая первое и второе, делает неправильные выводы. Конечно, иностранная пресса более комфортная, а эстонская - более некомфортная, но это связано с их разными ролями, а не с тем, что они хотят по-разному относиться к эстонскому премьер-министру.
Если иностранную прессу интересуют только вопросы безопасности - и это легко и удобно, то эстонская пресса неизбежно имеет дело с гораздо более неудобными внутриполитическими вопросами. И они не такие уж черно-белые и простые. Повышение налогов против сбалансированности бюджета. Спасение окружающей среды с помощью автоналога или наказание сельских жителей с помощью автоналога. Ограничение разжигания вражды или ограничение свободы слова. Это противоречивые решения, а не просто один правильный и один неправильный путь. Глава правительства неизбежно будет участником этих конфликтов, и столь неизбежно СМИ будут задавать конфликтные вопросы.
Жаль, что Каллас начала проявлять неприязнь по отношению к прессе. Если посмотреть на ситуацию шире, то это неоправданно. Отношения между эстонскими политиками и эстонской прессой были хорошими. Не в смысле отсутствия критики, а в смысле постоянной возможности общаться. Возможно, это плюс маленькой страны, что все так доступно и неформально. Мы не должны утратить этого.