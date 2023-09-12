Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 12 сентября: истории спасения, библиотека для незрячих, ностальгия по «Вечным ценностям» и что происходит с Горхоллом?
Сегодня в выпуске:
- 121 человек был награжден знаками отличия Спасательного департамента за проявленную доблесть. Среди них как профессиональные спасатели, так и обычные жители республики. О некоторых историях и финансировании сферы внутренней безопасности - в нашем репортаже
- Местные события: крупнейшая в истории Эстонии инвестиция в оборону; вотум недоверия мэру Таллинна провалился; в Нарвском городском собрании произошел «центристский переворот»
- Что такое библиотека для незрячих и слабовидящих людей? Наша корреспондент посетила это уникальное учреждение, чтобы узнать о его работе и познакомиться с сотрудниками и посетителями.
- Ретро-ярмарка «Вечные ценности» на легендарном столичном Центральном рынке собрала большое число покупателей и коллекционеров. Наша корреспондент узнавала, какие вещи из прошлого по прежнему в цене и пользуются неизменным спросом
- Таллиннский Горхолл скорее жив, чем мертв или наоборот? Уникальная возможность попасть внутрь закрытого советского колосса была у посетителей выставки современного искусства «Переменность». Чему она была посвящена и что с этим сооружением будет дальше, выясняла наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 сентября.