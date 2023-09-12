«Новости в 7» за 12 сентября: истории спасения, библиотека для незрячих, ностальгия по «Вечным ценностям» и что происходит с Горхоллом?

Сегодня в выпуске:

- 121 человек был награжден знаками отличия Спасательного департамента за проявленную доблесть. Среди них как профессиональные спасатели, так и обычные жители республики. О некоторых историях и финансировании сферы внутренней безопасности - в нашем репортаже

- Местные события: крупнейшая в истории Эстонии инвестиция в оборону; вотум недоверия мэру Таллинна провалился; в Нарвском городском собрании произошел «центристский переворот»

- Что такое библиотека для незрячих и слабовидящих людей? Наша корреспондент посетила это уникальное учреждение, чтобы узнать о его работе и познакомиться с сотрудниками и посетителями.

- Ретро-ярмарка «Вечные ценности» на легендарном столичном Центральном рынке собрала большое число покупателей и коллекционеров. Наша корреспондент узнавала, какие вещи из прошлого по прежнему в цене и пользуются неизменным спросом

- Таллиннский Горхолл скорее жив, чем мертв или наоборот? Уникальная возможность попасть внутрь закрытого советского колосса была у посетителей выставки современного искусства «Переменность». Чему она была посвящена и что с этим сооружением будет дальше, выясняла наша съемочная группа