Нехватка парковочных мест порождает лавину штрафов за парковку

В Таллинне и его крупных районах повседневная забота жителей многоквартирных домов всегда была одной и той же - парковочные места. Но представьте себе, что, приехав домой, вы обнаруживаете, что мест для парковки нет и вам приходится искать другие способы припарковать свой автомобиль.