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Нехватка парковочных мест порождает лавину штрафов за парковку

, журналист
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Штраф за парковку. Иллюстративное фото.
Штраф за парковку. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik/Postimees Grupp

В Таллинне и его крупных районах повседневная забота жителей многоквартирных домов всегда была одной и той же - парковочные места. Но представьте себе, что, приехав домой, вы обнаруживаете, что мест для парковки нет и вам приходится искать другие способы припарковать свой автомобиль.

Меэли Хант, главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента муниципальной полиции (МуПо), рассказала, что сотрудники МуПо ежедневно сталкиваются с различными проблемами парковки в Таллинне. «Действительно, на основании нарушений и других вызовов и уведомлений можно сделать вывод, что есть проблемы с парковочными местами», - сказала Хант.

В то же время она напомнила, что, пользуясь автомобилем, человек должен учитывать, где и как он держит свое транспортное средство, чтобы не нарушать правила дорожного движения.

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