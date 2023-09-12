Нехватка парковочных мест порождает лавину штрафов за парковку

В Таллинне и его крупных районах повседневная забота жителей многоквартирных домов всегда была одной и той же - парковочные места. Но представьте себе, что, приехав домой, вы обнаруживаете, что мест для парковки нет и вам приходится искать другие способы припарковать свой автомобиль.
Меэли Хант, главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента муниципальной полиции (МуПо), рассказала, что сотрудники МуПо ежедневно сталкиваются с различными проблемами парковки в Таллинне. «Действительно, на основании нарушений и других вызовов и уведомлений можно сделать вывод, что есть проблемы с парковочными местами», - сказала Хант.