В среду биржевая цена электроэнергии вырастет почти на четверть

Самая высокая цена - 200,06 евро за мегаватт-час - будет в 12-13 часов дня в среду, а самая дешевая - в 15-16 часов, когда цена упадет до 92,23 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду стоит столько же, сколько и в Эстонии, - 137,70 евро за мегаватт-час. В Финляндии же электроэнергия будет стоить почти в 1,5 раза дешевле, чем в Эстонии, - 92,53 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии за август текущего года составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9% меньше, чем в августе 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 361,35 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с июлем цена выросла на 18,6%.