В среду биржевая цена электроэнергии вырастет почти на четверть

Средняя биржевая цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в среду вырастет на 23,2% по сравнению со вторником и составит 137,70 евро за мегаватт-час, что является самой высокой ценой в системе Nord Pool за день.
Самая высокая цена - 200,06 евро за мегаватт-час - будет в 12-13 часов дня в среду, а самая дешевая - в 15-16 часов, когда цена упадет до 92,23 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия в среду стоит столько же, сколько и в Эстонии, - 137,70 евро за мегаватт-час. В Финляндии же электроэнергия будет стоить почти в 1,5 раза дешевле, чем в Эстонии, - 92,53 евро за мегаватт-час.
В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии за август текущего года составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9% меньше, чем в августе 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 361,35 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с июлем цена выросла на 18,6%.
Суточный рекорд для эстонской ценовой зоны Nord Pool на бирже электроэнергии датируется августом 2022 года. 17 августа прошлого года цена в Эстонии достигла 682,05 евро, причем в течение одного часа она доходила до 4 000 евро за мегаватт-час.