«Это не конфискация». МИД Эстонии: выехать с номерами РФ можно, вернуться нельзя!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный специалист отдела санкционных и стратегических товаров МИД Эстонии Андрес Сиплане.

Выдержки из беседы:

– Что будут делать с задержанными автомобилями – конфисковывать на границе?

– Нет-нет! Их просто не впустят на территорию Эстонии. Что касается машин с номерами РФ, которые уже находится на территории Эстонии или других стран ЕС, то все они сейчас могут выехать из Евросоюза.

– Но обратно вернуться уже не смогут?

– Да, это так.

– Передвигаться внутри ЕС на машинах с российскими номерами, если они успели пересечь границу до запрета, можно и дальше?

– Да, это возможно в пределах ЕС. Но ни одну новую машину с номерами РФ таможня Эстонии больше не пропустит в Евросоюз. Все такие машины будут остановлены на границе. Водитель и пассажиры при желании смогут пересечь границу на автобусе, другом транспорте или пешком.

– Ожидается ли массовое задержание машин на границе? По статистике, до введения запрета границу Эстонии ежемесячно пересекало порядка 400 машин с номерами РФ…

– Литва и Латвия только со вчерашнего дня применяют запрет, литовская таможня к утру развернула на границе менее 20 машин.

– Как решится вопрос с теми, кто уже давно ездит в Эстонии на машинах с номерами РФ?