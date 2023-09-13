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«Это не конфискация». МИД Эстонии: выехать с номерами РФ можно, вернуться нельзя!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Пребывание российских автомобилей в Эстонии – под вопросом
  • Исключений для машин с номерами РФ нет
  • Раздевать россиян на границе никто не будет

Эстония подтвердила запрет на ввоз в страну автомобилей с российскими номерами. Коснется ли запрет товаров потребительских категорий: от смартфонов до шампуней? Что будут делать с теми, кто уже ездит в Эстонии с номерами РФ? Предусмотрены ли исключения? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный специалист отдела санкционных и стратегических товаров МИД Эстонии Андрес Сиплане.

Выдержки из беседы:

– Что будут делать с задержанными автомобилями – конфисковывать на границе?

– Нет-нет! Их просто не впустят на территорию Эстонии. Что касается машин с номерами РФ, которые уже находится на территории Эстонии или других стран ЕС, то все они сейчас могут выехать из Евросоюза.

– Но обратно вернуться уже не смогут?

– Да, это так.

– Передвигаться внутри ЕС на машинах с российскими номерами, если они успели пересечь границу до запрета, можно и дальше?

– Да, это возможно в пределах ЕС. Но ни одну новую машину с номерами РФ таможня Эстонии больше не пропустит в Евросоюз. Все такие машины будут остановлены на границе. Водитель и пассажиры при желании смогут пересечь границу на автобусе, другом транспорте или пешком.

– Ожидается ли массовое задержание машин на границе? По статистике, до введения запрета границу Эстонии ежемесячно пересекало порядка 400 машин с номерами РФ…

– Литва и Латвия только со вчерашнего дня применяют запрет, литовская таможня к утру развернула на границе менее 20 машин.

– Как решится вопрос с теми, кто уже давно ездит в Эстонии на машинах с номерами РФ?

– Минувшим летом Германия создала прецедент, начав конфискацию машин с российскими номерами. В конце концов – это просто вопрос трактовки постановления Еврокомиссии. Эстония, Латвия и Литва пока не решили, что последуют примеру Германии. Уточним и решим этот вопрос чуть позже.

– То есть, будущее этих машин – неопределенное?

– Ясно только то, что автомобили с российскими номерами могут сейчас вернуться в Россию. А что с ними станет в Эстонии в будущем – это открытый вопрос.

– Теоретически Эстония в будущем может пойти на то, чтобы конфисковать оставшиеся в стране машины с российскими номерами и передать их Украине?

– Не комментирую этот вопрос. Теоретически возможно всё. Европейские законы и постановления тоже постоянно меняются. Если война закончится, многое может быть пересмотрено.

– Для кого-то сделаны исключения? Запрет коснется в равной степени и эстонских россиян, пересекающих границу на машинах с номерами РФ?

– Конечно, не бывает правил без исключений, и ситуации на границе могут быть очень разными. Например, возникают особые случаи с инвалидами, экологические происшествия и т.д. Однако на данный момент запрет касается всех российских машин без исключения. Они не получат разрешения на въезд в ЕС.

– Исключения могут быть сделаны позже на основе возникших прецедентов, а сейчас – полный запрет для всех?

– Именно так.

– Сообщается также о запрете на ввоз россиянами в страны ЕС смартфонов, ноутбуков, шампуней, драгоценностей и даже туалетной бумаги. Так ли это? Разворачивать будут не только личные машины россиян, но и, возможно, станут изымать личные вещи?

– Разумный подход никто не отменял. Полагаю, что без рубашки россиян никто не оставит, если на человеке только одна рубашка.

– Раздевать на границе россиян не будут?

– Нет, до такого дело не дойдет. Есть же право человеческого достоинства. Таможня обращает внимание на то, используются ли перевозящиеся через границу вещи в личных или каких-то иных целях.

Конечно, когда речь идет о посещении родственников, командировке и любом другом частном визите, трудно определить, где проходит граница между личным и коммерческим использованием санкционных товаров. Среди тех, кто приезжает в гости к родственникам, находятся те, кто везет с собой товары на продажу. Как отличить одно от другого? Мы не можем тратить на это время в условиях войны. Запрет будет применяться одинаково – ко всем без исключения.

– Почему Эстония ввела полный запрет на ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами сразу вслед за Литвой и Латвией? Финляндия действует иначе и пока не рассматривает рекомендацию Еврокомиссии как жесткий запрет…

– Всё началось в прошлую пятницу, когда Еврокомиссия опубликовала разъяснение о том, что машины с российскими номерами попадают под санкции, поскольку включены в список товаров, импорт которых запрещен.

Цель этого запрета в том, чтобы деньги не шли на поддержку режима Путина и российской экономики. Существует длинный список запрещенных товаров (более 150 позицийприм. ред.).

До сих пор санкции применялись в отношении тех, кто вез товары в коммерческих целях, в больших объемах. В минувшую пятницу Еврокомиссия уточнила, что запрет распространяется и на тех, кто пересекает границу ЕС в рамках частных поездок на личных автомобилях с номерами РФ. Это тоже считается запрещенным импортом.

– В чем смысл таких санкций, если машину с российскими номерами нельзя перерегистрировать на эстонские или латвийские номера, а значит – нельзя ее продать в ЕС, и соответственно – получить какую-то прибыль? И можно ли такими санкциями против простых людей дотянуться до Путина?

– Это просто часть общего запрета. В целом санкции задумывались против больших объемов импорта с целью ослабить российскую экономику. Просто на данный момент трактовка санкций расширена. Еврокомиссия постановила, что запрет распространяется и на личные автомобили россиян.

Конечно, меры против обычного россиянина никак не влияют на Путина, но закон ЕС един для всех. И если сейчас это постановление трактуется именно так, мы будем его применять в таком виде.

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

ПОД ЗАПРЕТОМ ЕС. Студия Postimees: зачем Европе личные вещи россиян? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand
ПОД ЗАПРЕТОМ ЕС. Студия Postimees: зачем Европе личные вещи россиян? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand Фото: Eero Vabamägi
  • Почему вопрос реализации введенных в 2014 году санкций встал только сейчас? 
  • Для кого предусмотрены исключения? Распространяется ли запрет на эстонских россиян с видом на жительство в ЕС? 
  • Будет ли таможня Эстонии изымать у россиян смартфоны, ноутбуки, шампуни, драгоценности и зубную пасту?
  • Не столкнутся ли граждане Эстонии с ответными санкциями на российской таможне?
  • ЕС анонсировал, что собирается запретить импорт российских алмазов. Когда это может произойти?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand  

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