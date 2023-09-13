«Это не конфискация». МИД Эстонии: выехать с номерами РФ можно, вернуться нельзя!

– То есть, будущее этих машин – неопределенное?
– Ясно только то, что автомобили с российскими номерами могут сейчас вернуться в Россию. А что с ними станет в Эстонии в будущем – это открытый вопрос.
– Теоретически Эстония в будущем может пойти на то, чтобы конфисковать оставшиеся в стране машины с российскими номерами и передать их Украине?
– Не комментирую этот вопрос. Теоретически возможно всё. Европейские законы и постановления тоже постоянно меняются. Если война закончится, многое может быть пересмотрено.
– Для кого-то сделаны исключения? Запрет коснется в равной степени и эстонских россиян, пересекающих границу на машинах с номерами РФ?
– Конечно, не бывает правил без исключений, и ситуации на границе могут быть очень разными. Например, возникают особые случаи с инвалидами, экологические происшествия и т.д. Однако на данный момент запрет касается всех российских машин без исключения. Они не получат разрешения на въезд в ЕС.
– Исключения могут быть сделаны позже на основе возникших прецедентов, а сейчас – полный запрет для всех?
– Сообщается также о запрете на ввоз россиянами в страны ЕС смартфонов, ноутбуков, шампуней, драгоценностей и даже туалетной бумаги. Так ли это? Разворачивать будут не только личные машины россиян, но и, возможно, станут изымать личные вещи?
– Разумный подход никто не отменял. Полагаю, что без рубашки россиян никто не оставит, если на человеке только одна рубашка.